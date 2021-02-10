Tip 1 Diyabet Nedir, Neden Olur? Tip 1 Diyabet Kimlerde Görülür?

Diyabet tip 1 veya insüline bağımlı diyabet çoğunlukla çocuk, genç veya genç yetişkin etkiler. Tip 1 diyabet, pankreas yeterince veya hiç insülin üretmediğinde ortaya çıkar.

Tip 1 Diyabet Nedir?

İnsüline bağımlı diyabet (IDD) veya genç diyabet veya az yağlı diyabet olarak da adlandırılan Tip 1 diyabet, bir otoimmün hastalıktır. Bu, bu hastalığa vücudun kendi bağışıklık savunmalarından kaynaklandığı anlamına gelir.

Sonuç olarak, insülin yeterince üretilmez ve artık kandaki glikoz (kan şekeri) seviyesini düşürme rolünü yerine getiremez. Lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücreleri, nedenini bilmeden pankreasa girer ve insülin üretiminde uzmanlaşmış hücrelere saldırır. Ancak bu hormon, kanda bulunan şeker (glikoz) miktarını düzenlemek için gereklidir. Yemekten sonra glikozu enerji kaynağı olarak kullanacak veya gerektiği gibi salmadan önce depolayacak hücrelere glikozu geri getirmek için glisemi artar ve insülin salgılanır.

Tip 1 Diyabet Kimlerde Görülür?

Tip 1 diyabetin nedeni henüz tam olarak tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, bu tip diyabet kaynağını kalıtsal, çevresel nedenlerden (diyet, stres) veya bir bakteri veya virüsün neden olduğu bir enfeksiyondan bulabilir.

İnsülin üreten pankreas hücrelerinin bağışıklık sistemi hücreleri tarafından yok edilmesini neyin tetiklediği kesin olarak bilinmemektedir. Görünüşe göre bazı insanlar kalıtımlarına göre hastalığa yatkındır. Ancak genetik o kadar belirleyici değil.

Ayrıca ebeveynlerden biri şeker hastası ise, çocuk için şeker hastası olma riski% 2 ila 3'ü geçmez.

Bu, diyet veya stres gibi çevresel faktörlerin de dahil olabileceği anlamına gelir. Üstelik, son otuz yılda dünyada yeni tip 1 diyabet vakalarında artış olmuştur.

Tip 1 Diyabette Belirtiler Nelerdir?

İlk başta semptomatik tip 1 diyabet daha sonra çok tipik belirtiler gösterir.

Başlangıçta pankreas insülin üretmeye devam ettiği sürece tip 1 diyabet herhangi bir belirti vermez. İlk uyarı işaretleri, pankreas insülin üreten hücrelerin% 80 ila 90'ı halihazırda yok edilene kadar ortaya çıkmaz. İnsülin tükenmeye başladığında, kandaki glikoz seviyesi yükselir ve idrarda boğulmasına neden olur. Vücudun hücreleri daha sonra şeker eksikliğinden (yakıtlarından) muzdariptir.

Bazen anlatan işaretler zamanında görülmez veya en aza indirilir. Hastalık daha sonra ilerleyebilir komaya ketoasidoz (insülin veya diyabetik koma hayati eksikliği), bir tıbbi acil durum ve en yaygın ölüm nedeni ile 1 diyabet tip bağlantılıdır.