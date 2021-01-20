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20.01.2021 - 05:00 |

Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Tırnak Bakımı Yapmak İçin Öneriler

Tırnaklar farklı şekillerde kesilebilir ya da uzatılabilir. Önemli olan bakımını aksatmamaktır. Her zaman temiz, parlak, güçlü ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak gerekmektedir. Bunun güzellik merkezlerine bolca para akıtmak yerine, evde doğal yöntemlerle tırnak bakımı yapabilirsiniz. Evde uygulayabileceğiniz tırnak bakımı yöntemlerini sizler için derledik.

Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Tırnak Bakımı Yapmak İçin Öneriler
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Ellerimizi sürekli olarak kullanmak zorundayız. Gün içerisindeki aktiviteler, hava koşulları ve yapılan işlerin tamamı hem ellerimize hem de tırnaklarımıza zarar verir. Bu zararları minimuma indirmek için tırnak bakımı şarttır.

Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

Güçlü, sağlıklı ve temiz tırnaklara sahip olmak için, tırnak bakımını aksatmamak gerekmektedir. Tırnakların düzenli olarak temizliğini sağlamak, tırnak aralarına giren bakterilerin de engellenmesini sağlar. Eller düzenli olarak yıkanmalı ve nemlendirici etkili sabunlar tercih edilmelidir. Çünkü eller kuruyabilir ve çatlamalar görülebilir. Bunu engellemek için yine nemlendirici kremler kullanılmalıdır.

Söz konusu tırnak bakımı olduğunda ise tırnakları güçlendirmek ve sağlığını korumak adına oldukça basit yöntemler uygulayabilirsiniz. İlk olarak tırnakların gücünü yitirmemesi için çok fazla törpülemekten kaçınmak gerekiyor. Kullanılan törpü ve törpüleme yöntemi tırnakların hasar almasına ve kırılmasına neden olur. Törpü kullanmadan önce eller sıcak suda bekletilmeli ve tırnaklar yumuşadıktan sonra törpüleme işlemi yapılmalıdır.

Evde Tırnak Bakımı ve Güçlendirme Yöntemleri

Limon ve Zeytinyağı;

6 damla limon suyunun içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyarak karıştırın. Tırnaklarınızı bu karışımın içerisinde 10 dakika kadar bekletin. Zeytinyağı tırnaklarınızın bakımını üslenirken, limon güçlenmesini sağlayarak kırılmaların önüne geçecektir.

Karbonat Bakımı;

Bir bardak suyun içerisine, bir çorba kaşığı karbonat ekleyerek karıştırın. Bu karışımın içerisine tırnaklarınızı batırın ve 15 dakika kadar bekletin. Hafta içerisinde 3 kez yapabileceğiniz bu işlem tırnaklarınızın güçlenmesini sağlayacaktır.

Elma Sirkesi;

Elma sirkesi tırnak içlerindeki bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca tırnaklarınızı güçlendirerek kırılmaların önüne geçer. Bir kabın içerisine iki çorba kaşığı elma sirkesi ve sıcak su ekleyin. Bu karışımın içerisinde tırnaklarınızı 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra durulama işlemine geçebilirsiniz.

E Vitamini;

Tırnakların güçlenmesinde E vitamini önemli bir rol oynamaktadır. Tırnakların uzamasında da son derece etkili olan E vitamini ampullerini eczaneden temin edebilirsiniz. El kreminizin içerisine bir ampul E vitamini dökebilir ya da bakım yaparken kullandığınız bakım kürünün içerisine ekleyebilirsiniz.


Bakımlı Tırnakların Püf Noktaları

Çevrenizde her zaman bakımlı, temiz ve şekilli tırnakları olan kişiler görebilirsiniz. Kendi tırnaklarınızın da onlar gibi kusursuz görünmesini istiyorsanız, bazı püf noktaları bilmeniz gerekiyor. İlk olarak tırnaklarınızın bakımı aksatmamalı ve verdiğimiz yöntemleri uygulayarak tırnaklarınızın hijyenini ve sağlığını korumalısınız.

Törpü Kullanımı;

Tırnaklar törpüyü pek sevmez. Bu yüzden şekil vermek için sürekli törpülemekten kaçınmalı, makas kesimi yaptıktan sonra törpüyle sadece pürüzler alınmalıdır. Ayrıca makas kesimi ile daha net ve kolay şekiller verilebilmektedir. Törpü kullanmadan önce tırnakları yumuşatmak gerekmektedir.

Tırnak Dipleri;

Tırnak diplerini kesmek, hem sağlıksızdır hem de bu diplerin devamlı olarak uzamasını sağlar. Asla tırnak tipleri kesilmemelidir. Bunun yerine geriye doğru itmek gerekir. Herhangi bir güzellik merkezinde bakım yaptırırken dahi tırnak diplerinizin kesilmesine müsaade etmeyin.

Oje Kullanımı;

Ojeli tırnaklar her ne kadar bakımlı ve güzel görünse de tırnaklarınızın sağlığı açısından; hiç değilse haftada iki gün ojeden arındırarak tırnaklarınızın dinlenmesini sağlamanız gerekmektedir. Sürekli ojeli halde olan tırnaklar sağlığını kaybeder. Ayrıca bilinen ve kaliteli oje markaları kullanmak yine tırnaklarınızın sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Doğru El Kremi ve Sabun;

Elleriniz için doğru sabunu ve el kremini seçmeniz önemlidir. Kullandığınız sabunun nemlendirici özelliği olmalıdır. Diğer yandan elleriniz için en doğru kremi bulmalı ve akşamları bakım yaptıktan hemen sonra kremle hem ellerinizi hem de tırnaklarınızı iyice ovalamalısınız.

Tırnakları ve Etlerini Koparmayın;

Tırnak kenarlarında çıkan etler başınızın belası olabilir. Bu etleri koparmak yaralanmaya ve zaman içerisinde nasırlaşıp, sertleşmeye neden olur. Tırnak kenarlarında çıkan etleri yumuşattıktan sonra törpü kullanarak deriye zarar vermeden yok edebilirsiniz. Ayrıca bakımlı tırnaklara sahip olmak için, tırnaklarınızı yemekten de kendinizi alı koymalısınız.

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