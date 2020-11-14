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14.11.2020 - 17:09 |

Trabzon Hurmasının Faydaları Nelerdir? Trabzon Hurması Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Trabzon hurması sağlık bakımından pek çok faydalı bulunan bir meyvedir. Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla Trabzon hurması pazar ve manav tezgahlarında kendini göstermeye başladı. Peki, Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? Trabzon hurması hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Trabzon hurması çekirdeği neye iyi gelir? Sizler için Trabzon hurmasının faydalarını derledik.

Trabzon Hurmasının Faydaları Nelerdir? Trabzon Hurması Çekirdeği Neye İyi Gelir?
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 Trabzon hurması halk dilinde Akdeniz hurması ve cennet hurması olarak da bilinmektedir. Cennet hurması subtropik iklim özelliği olan yerlerde yetişen, vitamin ve mineral deposu bir üründür. Ülkemize 1920 senesinde getirilen bu ürünün insan sağlığına birçok faydası vardır. Kış mevsiminde sıklıkla tüketilen Trabzon hurması hakkında merak edilenler incelendi.

 Cennet Hurmasının Faydaları Nelerdir?

 Göz Sağlığına Destek Olur; Cennet hurması antioksidanlar sayesinde bilhassa yaşlıların göz sağlığı mevzusunda oldukça faydalıdır

Antioksidan Kaynağıdır; Trabzon hurması sağlık için faydalı tüm antioksidanları bulundurur. Lutein, likopen, kripto-ksantin, zea-ksantin, beta-karoten ve A vitamini vb. bedenin direncini artıran bütün vitaminleri sahiptir. Ayrıca bu vitaminler bedenin savunma sisteminin dengesini bozan metaboliklere karşı vücudu korur.

Bakır Deposudur; Potasyum, mangan, fosfor ve bakır bakımından epeyce zengin olan Trabzon hurmasının yararları saymakla bitmiyor. İçerisinde bulundurduğu bakır nedeniyle bağışıklık ve savunma sistemini güçlendirir. Kısaca bedeni koruyan mekanizmaların çalışmasına destek olur.

C Vitamini Kaynağıdır; Trabzon hurması mühim bir C vitamini kaynağı olup vücut direncini artırır ve bedeni enfeksiyonlara karşı korur. Bu açıdan Trabzon hurması epeyce yararlı bir besindir.

Hazma İyi Gelir; İçerisinde bulundurduğu yüksek lif sayesinde mide ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. Ayrıca irritabl bağırsak sendromunu önler.

Kilo Verdirir; Trabzon hurması çok az yağ bulundurduğundan kalorisi de düşüktür. Bu sebepten zayıflamak isteyenlerin diyet listelerinde yer alır.

Kalp Sağlığına Etkilidir; İçerisinde bulundurduğu yüksek lif hipertansiyonu engellerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek rahatsızlıklara karşı koruma sağlar. Yüksek oranda karbonhidrat bulundurmasından dolayı, şeker rahatsızlığı olan kişilerin günde yarım Trabzon hurması tüketmesi tavsiye edilir.

Hemoroit Hastalarına İyi Gelir; Trabzon hurması anti hemorajik niteliklere sahip olduğu için hemoroit yaralarında çok fazla kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır.

Şeker Hastaları İçin Faydalıdır; Şeker hastaları kısa zamanda açlık hissedebilir ve bu durumla çok sık karşılaşılır. Bulundurduğu zengin lif nedeniyle cennet hurması açlık düzeylerini durdurmak için iyi bir tercih olabilir.

Bağışıklığı Güçlendirir; Güzel bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklığı güçlendirir ve düzenli tüketildiği zaman bu etki giderek artar. Böylelikle astım, soğuk algınlığı ve grip dahil pek çok akciğer enfeksiyonlarına karşı kalkan vazifesi görür.

Enerji Verir; Trabzon hurması yüksek şeker ve potasyum içeriğinden dolayı natürel bir enerji verici olarak kabul edilmektedir. Günde 1 tane tüketilen akdeniz hurması herhangi bir güç gerektiren aktiviteyi yerine getirmek için bireye anında enerji verebilir. Stres ve yorgunluğu giderir.

Karaciğeri Temizler; Trabzon hurması zararlı oksijenden dolayı serbest radikalleri temizler. Ayrıca Akdeniz hurması toksik maddelerin tesirlerini azaltarak hücre hasarını engeller.

Kırmızı Kan Hücrelerini Artırır; Trabzon hurmasının içinde bulunan bakır, doğru demir emilimine destek olur. Bu sayede kırmızı kan hücrelerinin üretimine destek olur.

 Cennet Hurması Pekmezi Yapın

 Trabzon hurmasına şeker eklemeden kaynatarak yapıldığı için kahvaltılarda 1-2 çay kaşığı yenebilir. Ayrıca pekmezin içine isteğe bağlı olarak ceviz, fındık eklenebilir. Eklenen bu ürünler omega3 içeriğini artırdığı için biyoyararlılığı da artar.

 Diyabet hastası olan kişilerin kahvaltılarda 1 yemek kaşığı pekmez yemesinde bir sakınca yoktur. Son olarak iyi yağ ve lif bulundurmasından dolayı, kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırarak, bağırsak sistemini rahatlatmaktadır.

 




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