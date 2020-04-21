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21.04.2020 - 17:30 |

Troponin Nedir? Troponin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Troponin kalp kasına herhangi bir zarar gelmesi durumunda uygulanan ve kalp krizinden haberdar eden bir testtir. Kalp krizinin tespit edilebilmesi için troponinden faydalanılmaktadır. Kan tahlillerinin sonuçlarında ortaya çıkan troponin, yüksekliği ve düşüklüğü durumuna göre değerlendirilmektedir. Kalbe bağlı bir hasarlanma söz konusuysa, aradan birkaç saat geçmesiyle birlikte troponin değeri yükselmektedir. İşte troponin hakkında merak edilen tüm detaylar.

Troponin Nedir? Troponin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Göğüs ayrısı veya kalp krizi şüphesi ile gelen bir hastaya yapılacak ilk müdahale, troponin değerlerinin ölçülmesidir. Hastadan alınan kan, hastanın kalp krizi geçirip geçirmediğini ortaya çıkarmaktadır. Mide bulantısı ve kusma, nefes darlığı, ani terleme, baş dönmesi, aşırı yorgunluk gibi şikayetlerle gelen hastalardan da troponin ölçmek için kan alımı yapılmaktadır.

Troponin Nedir?

Kişinin kalp krizi geçirip geçirmediği anlamaya yardımcı olan bir test olan troponin, üç farklı proteinden oluşmaktadır. Test genellikle 8 ile 24 saat arasında 2 kez daha tekrarlanarak ölçüm gerçekleştirilmektedir. Kalp krizi gibi çeşitli hastalıklarda kalp kaslarının hasar görmesi sonucu kan dolaşımına salınan proteine troponin denilmektedir.

Troponin Kaç Olmalı?

Normal troponin seviyesi 0.06 ng/mL'den az olmaktadır. Troponin seviyesinin çok düşük olması gibi bir durumda kan testi ile saptanması mümkün değildir. Kalbinde herhangi bir problem olmayan bir kişinin troponin seviyesi son derece düşük olup laboratuvar ortamında bu değer tespit edilememektedir. 0.06 ng/mL'den yüksek olan troponin, doku ölümüne veya kalp krizine neden olmaktadır.

Troponin düşüklüğü veya yüksekliği söz konusuysa, kardiyoloji bölümüne gidilebileceği gibi kalp damar cerrahisine de gidilebilmektedir. Troponin testi ölçülecek bir hastanın herhangi bir hazırlık yapmasına gerek olmayıp sadece kullandığı ilaçları bildirmesi yeterli olmaktadır. Kalp hastaları acil servise başvurduklarında, troponin seviyeleri test ile hemen ölçülmektedir. Troponin seviyesi ne kadar yüksekse, hastanın durumu o kadar acildir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Kalp kaslarına zarar gelmesi ile birlikte troponin seviyesi yükselmektedir. Troponin seviyesi felç, zatürre ve böbrek rahatsızlıklarında da yükselme göstermektedir. Kimi durumlarda troponin seviyesi yükselmesine rağmen kap kaslarında herhangi bir zarar söz konusu değildir. Bu durumdan ek olarak fizik muayene yapılmaktadır.

Troponinin düşük çıkmasının tek başına bir anlamı olmamakla birlikte yaşlı insanlarda çok sık görülmektedir. Troponinin düşük çıkması, değerlerin normal olduğu anlamına gelmektedir. Troponin tedavi edilmesi durumunda, birkaç hafta içerisinde normal değerlerine kavuşmaktadır. Troponin tedavisi, yükseklik nedenine göre değişebilmektedir. Açık kalp ameliyatı, nabız yüksekliği, kalp kasının zayıflaması, uzun süredir egzersiz yapılmaması ve akciğer sorunları, troponin yükseliğinin ana sebepleridir.

 

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