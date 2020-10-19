Tuğba alaydan büyük olan ancak tümenden küçük olan askeri birimdir. Bu birim içerisinde belli değer aralıkları kapsamında asker olmakta ve aynı zamanda tabur ve bölük yer almaktadır. Bu sayı ve içerisindeki tabur ile bölük görevin yapıldığı yere ve amaca bağlı olarak farklılık yaratabilmektedir.



Tugay Kaç Kişiden, Kaç Taburdan ve Kaç Bölük Askerden Oluşur?



Tugay genel olarak 3000 ile 5000 askerden oluşmaktadır. Bu askerler farklı yerlerdeki görev tanımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu yüzden en az 3000 asker ile başlamak suretiyle en fazla 5000 askere kadar çıkabilir. Doğal olarak tugay içerisindeki tabur ve bölük de farklılık yaratabilmektedir.



Bölük açısından ise genelde bir bölük 80 ile 225 kişi arasında değişir. Bu rakam üzerinden bakıldığı zaman 30 ile 60 arasında bölük tugay içerisinde bulunduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bölük ile beraber tabur ise 2 ile 4 arasında farklılık gösterir. Çünkü bir tabur içerisinde 300 ile 1300 arasında asker bulunabilmektedir.

Tugayın bulunduğu yer ile beraber göreve bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak ortalama yukarıda verilen rakamlar üzerinden değer aralığında yer almaktadır. Özellikle tugay içerisinde yer alan asker sayısına bağlı olarak bölük ile tabur oluşturulur. Bu doğrultuda minimum 3000 asker üzerinden ya da en fazla 5000 asker kapsamında bölük ile tabur oluşur. Yapılan görev ile bölge ve diğer pek çok duruma bağlı şekilde farklı bölük ile tabur, tugay içerisinde yer alabilmektedir.