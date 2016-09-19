Tüp bebek doktoru kendi spermini kullanmış

ABD'nin İndianapolis kentindeki bir tüp bebek kliniğiyle ilgili skandal 'pes' dedirtti. Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlerin umut olsun diye başvurdukları bir kliniğin başında bulunan Dr. Donald Cline, kadın hastalarından aldığı embriyolara eşleri yerine kendi spermini enjekte ettiği ortaya çıkınca tutuklandı.

ÇOCUKLARINDAN ŞÜPHELENDİLER

Vatan'ın haberine göre; 77 yaşındaki doktorun yakalanmasına, çocuklarından şüphelenerek DNA testi yaptıran iki ailenin çocuklarının babasının yüzde 99.9 olasılıkla Cline olduğunun belirlenmesi sebep oldu.