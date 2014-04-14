Tüp bebek skandalı!

Ülke basınında geniş yer verilen habere göre, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen iki çiftin 4 Aralık’taki işlemleri sırasında söz konusu devlet hastanesinde hata yapıldı. Çiftlerin embriyoları karıştırılırken, kadınlardan biri, diğer embriyodan ikiz bebeklere hamile kaldı. Yapılan vahim hata, bebeklerle ebeveynler arasında genetik bir uyumsuzluk tespit edilmesi üzerine ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, skandalı araştırması için bir komisyon görevlendirdi. Bu sarsıcı haberi geçen ay alan ve ikiz bebek bekleyen 40’lı yaşlardaki psikolog çiftin avukatı Michele Ambrosini, müvekkillerinin bir kürtaj kararı almadığını, bebekleri dünyaya getirmek istediklerini duyurdu. Mağdur çiftin, hastane hakkında yasal işlem başlattığı belirtildi.