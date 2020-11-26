Türkiye'nin bir numaralı kadın sitesi PembeNar 6 yaşında!

Yayın hayatına 26 Kasım 2014'te başlayan Türkiye'nin bir numaralı kadın sitesi PembeNar, muhteşem bir yaşı daha geride bıraktı. Modadan güzelliğe, sağlıktan yemeğe, ilişkilerden astrolojiye kadar birbirinden renkli ve faydalı içerikleri ile kadınların en yakın dostu olmaya devam eden PembeNar, tamamı kadınlardan oluşan editör ekibi ve her biri alanında uzman güçlü yazar kadrosu ile kadınlara ışık tutarken bu yıl da zirveyi kimselere bırakmadı.

Muhteşem bir yaşı geride bıraktı







PembeNar geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılında, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi günlerinde #EvdeKal diyerek Youtube ve Instagram canlı yayınlarıyla fark yarattı; parçası olduğu Milliyet markasının "Basında Güven" sloganını arkasına alarak pandeminin nabzını güvenilir özel haberleri ve röportajlarıyla tuttu.

#KontrolSende hareketinin öncüsü oldu

Ekim ayında #KontrolSende hareketi ile meme kanseri farkındalığına destek olan PembeNar, sosyal sorumluluk hareketleriyle de adından söz ettirdiği muhteşem yaşını bir de ödülle taçlandırdı.





"Yılın Kadın Portalı" ödülünün sahibi oldu

Türkiye'nin bir numaralı kadın sitesi Milliyet PembeNar, 2020 Gelin Damat Ödülleri'nde "Yılın Kadın Portalı" ödülünün sahibi oldu. Bu ödülü üçüncü kez kucaklayan PembeNar kendini tanıyan, yaşamayı seven ve mutlu olmayı bilen kadının rehberi olmaya 6. yılında da devam ediyor.