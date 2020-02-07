Sevgili Pembenar okurları;

İletişim çağında yaşıyoruz, ancak ne kadar etkili iletişim kurabiliyoruz? Etkili iletişimde beden dili, ses tonu ve diksiyon bir bütün. İletişimde ne kadar iyi olduğumuz bu iletişim enstrümanları ne kadar iyi kullandığımıza bağlıdır.

Peki, etkili iletişim için işe nereden başlayacağız? Öncelikle doğru durum tespiti yapabilmek çok önemli.

İletişimde İlk Adım Farkındalık

İnsanlar ile iyi iletişim kurmak, sevilen ve sayılan biri olmak için öncelikle kendimizi nasıl temsil ettiğimize, daha sonra ise aslında nasıl temsil etmek istediğimize odaklanmamız gerekiyor. İletişimdeki eksiklerimizi bulmak, eksik noktaları geliştirmek ya da yanlış anlaşılmamıza sebep olan sivri uçlarımızı törpülemek; iletişimde küçük dokunuşlarla büyük sonuçlar elde etmemize sebep olabilir.

Empati ve Sempati

İletişimde sıkça karıştırılan empati ve sempati kavramlarına odaklanmak iletişim konusunda bizi son derece geliştirmeye yönelik iki kavram. Peki, bu kavramların birbirinden farkı nedir? Empati; kendimizi karşı tarafın yerine koyarak ne hissettiğini anlamaktan geçiyor. Karşı tarafa hak vermeyebilir, yaptıklarını doğru karşılamayabiliriz; ancak içinde bulunduğu durumu anlamaya çalıştığımızda empati kurmuş oluruz. Sempati ise karşı taraf ile duygudaş olma halidir. Karşı tarafın davranışları doğru olsun olmasın, onunla aynı doğrulta hissetmek anlamına gelmektedir.

Karşı Taraf ile İlgilendiğinizi Hissettirin

İnsanlar kendilerini önemli hissetmek isterler. İletişim kurarken karşı tarafa içten sorular sormak aramızdaki iletişimi son derece olumlu yönde etkileyecektir. Kendi ile ilgilenildiğini hisseden birey karşı tarafa kendini daha fazla açacak ve daha derin bir ilişki gelişecektir.

Diksiyona Dikkat!

Sosyal bir ortamda konuşurken tane tane konuşmaya özen göstermeli; konuşmanın belirli bir hızı olmalı ve tek düze ses tonundan kaçınmalıyız. Özellikle konuşurken harflerin hakkını vermeye özen göstermeliyiz. Kelimelerin anlaşılmaz olarak algılanmasının bir diğer sebebi ise dudak tembelliğidir. Dudak tembelliği olan bireylerde konuşulan kelimeler tam olarak anlaşılmamakta ve halk arasında ağzının içinden konuşmak olarak tabir edilen durum ile karşılaşılmaktadır. Eğer böyle bir sorununuz var ise basit artikülasyon egzersizleri ile konuşmanızı geliştirebilirsiniz. İletişimde bizi zayıf göstermeye neden olacak durumlardan bir diğeri ise aşırı hızlı, heyecanlı ve anlaşılmaz konuşmaktır. Bu durum içinde sesli okuma egzersizleri yapmak; noktalama işaretlerine, kelimelerin telaffuzuna dikkat ederek ve tonlama yaparak okumak konuşmamızı uzun vadede olumlu yönde etkileyecektir.

Beden Dilimiz Nasıl Olmalı?





Beden dili karşı tarafta doğru etki bırakmak için son derece önemli. İletişimin sözsüz basamağı olan beden dili, insanlarla karşılaştığımızda ilk 4 sn. de başlar. Jest ve mimiklerimizi kullanış biçimimiz bizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. Beden dili için en iyi çalışma metodlarından biri beden dili ile ilgili egzersizlerin olduğu bir kitap edinip ayna karşısında ya da kendimizi kameraya kayderek çalışmaktır. Konuşma esnasında ellerimizi nereye koyacağımız, el ve kol koordinasyonu, mimiklerimizin kontrolünü sağlayabilmek bize iletişimde çok yardımcı olacaktır.

Yerinde ve Doğru Kıyafet Seçimi

Etkili iletişimin önemli bir kısmı ise doğru kıyafet seçiminden geçer. Etkili bir birey olmak istiyorsak nerede ve nasıl giyindiğimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Temiz, ütülü, üzerimize tam oturan, abartıdan uzak, doğru aksesuar ile tamamlanmış bir kıyafet seçmek prezantabl görünmemize olanak sağlar. Özellikle popüler televizyon dizilerinde gösterilen ofis stilleri çoğu zaman gerçek hayat ile bağdaşmamaktadır. Çalıştığımız sektöre, bulunduğumuz konuma ve bulunduğumuz ortama uygun giyinmek iletişimin sessiz boyutunda olumlu karşılanmamızı sağlayacaktır.

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