Merhaba Sevgili Pembenar Okurları;

''Hamilelikte Sağlıklı Beslenme'' başlıklı röportajımın devamı olan ''Hamilelik Şekeri'' başlıklı röportajımda, diyetisyen Ela Müderrisoğlu ile hamilelik şekeri, lohusalık dönemi ve lohusalık döneminde beslenme konularını kaleme aldık.

Keyifli okumalar dileriz.

Ela hanım,hamilelik şekerinden bahsedebilir misiniz?

Hamilelik şekeri son derece önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir kondur. Özellikle hamilelik şekeri göz önünde bulundururken, doğum sonrası hamilelik şekeriniz geçse bile, hamilelik sırasında geçirilen diyabet ne yazık ki sizi ileriki dönemlerde normal bir hamilelik geçirmiş bireye göre daha riskli kılar. Özellikle doğum sonrası ilk 6 ve 13 üncü haftalarda şeker ölçümü yaptırmanız tavsiye edilmekte ve her sene rutin kan tahlillerinizi yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Hamilelikte, hamilelik şekeri geçirmiş kadınların doğum sonrası ilk 5 sene içinde tip 2 diyabet ile karşılaşmaları %30 oranındadır. Bunu önlemek amacı ile hamilelik sırasında alınan tüm kiloların doğumdan sonra ilk bir sene içinde verilmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde annelerde kalıcı obezite ve tip 2 diyabetin geliştiği yapılan çalışmalar sonrası gözlemlenmiştir.

Lohusalık dönemi nedir, bu dönemde anneleri nasıl bir süreç bekler?

Lohusalık dönemi özellikle anne ve bebek için önemli bir dönemdir. Tüm gözlerin anne üzerine çevrildiği ve annenin de ‘’ben bu işi başarabilecek miyim?’’ diye düşünüp strese girebileceği bir dönem… Doğum stresini atlattıktan hemen sonra tüm annelerin ilk aklına gelen sorulardan bir tanesi de ‘’ben kaliteli ve yeterli miktarda süt üretebilecek miyim ?’’ sorusudur. Aslında bu dönemde bebek ve anne arasında gerçek bir bağın kurulduğu, çocuğunuzda güven ve sevgi bağının oluşmasında destek olan emzirme ve ten teması sırasında salgılanan oksitosin hormonunun büyük bir rolü vardır. Bu dönem her ne kadar ilk 40 gün diye adlandırılsa da, annelerin emzirdikleri süreç içinde hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için daha dikkatli beslenmeleri gerekmektedir.

Peki lohusalık sürecinde beslenme nasıl olmalıdır? ‘’Sen lohusasın, ye süt yapar…’’ yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Lohusalık döneminde anneye her şey serbest mantığı ve bol şekerli ve şerbetli tatlı tüketimi tamamen sağlığınız için yanlış bir beslenme modelidir. Ne yazık ki çoğu anne aslında hamilelikte almadığı kiloyu çoğu zaman lohusalıkta alabiliyor. Sütün kalitesini ve miktarını tüketilen şeker değil; tüketilen kaliteli protein, gerekli olan vitamin, mineraller ve sıvı miktarı belirler. Özellikle hamileliğinde, hamilelik şekeri tanısı konmuş bir anneden söz ediyorsak o süreçte dikkat edildiği kadar lohusalık ve emzirme dönemini de kontrollü bir şekilde geçirmesi, hem annenin ileriki yıllarda diyabet ile karşılaşma riskini azaltacaktır, hem de ikinci bir hamilelik düşünülüyor ise orda oluşabilecek şeker sorunlarını minimuma indirmek için bu dönemi bir beslenme uzmanından destek alarak geçirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

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