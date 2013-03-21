Tuz, hamilelikte de zararlı

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne adaylarının gebelik dönemlerinde tuz tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.



Dünyanın en çok tuz tüketen ülkeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğuna işaret eden Karahan, ''Fazla miktarda tuz tüketimi, yaşamın tüm dönemlerinde sakıncalı olduğu gibi gebelik döneminde de sakıncalıdır. Gebe kadının yemeklerinde tuz miktarına dikkat etmesi önemli bir konudur. Gebelikte aşırı tuz tüketimi, halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen, gebelik toksemisi adı verilen hastalığa zemin hazırlar'' diye konuştu.



Yalnızca gebelik döneminde görülen hastalığın birçok belirtisi bulunduğunu vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

''Hamilelikte vücut sıvılarının dağılımı değişir ve fazla tuz tüketilmesi ortaya çıkar. Aşırı tuz kullanımı sonrasında gebelerde tansiyon yükselmesi olur, el, yüz ve ayaklarda şişlik meydana gelir ve idrarda protein bulunur. Bunların sonunda ortaya çıkan gebelik toksemisi, anne ve bebek ölümlerinin önemli nedenleri arasında yer alan ciddi bir hastalıktır. Fazla miktarda tuz tüketimi, gebelik döneminde bu nedenle sakıncalıdır.''