Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa’da hizmet vermektedir. Burada sağlık hizmeti almak isteyenlerse randevu işlemlerini online olarak tamamlayabilmektedir.



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Randevu İşlemleri



Uludağ Üniversitesi Hastanesi, kendi adına bir web sitesine sahiptir. Burada hastaların muayene randevusu alabileceği ve laboratuvar raporlarına ulaşabileceği dijital bir altyapı da sunulmaktadır. Buna göre poliklinik randevusu almak isteyenlerin ana sayfada bulunan “muayene randevusu” sekmesine girmesi yeterli olmaktadır.



Muayene randevusu bölümünde hastane bünyesinde bulunan poliklinikler ve çalışma saatleri detaylı olarak listelenmektedir. Liste içerisinde her bir poliklinik için işlem yapılabilecek bir telefon numarası paylaşılmaktadır. İlgili numara arandıktan sonra, hastanın genel bilgileri verilip poliklinik randevusu ayarlanabilmektedir.



Mesai Dışındaki Saatler İçin Nasıl Randevu Alınır?



Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde mesai saatleri dışında da öğretim üyelerinden randevu alınabilmektedir. Buna göre ana sayfa da yer alan muayene randevusu ve hemen ardından da mesai dışı muayene yapan öğretim üyeleri sekmesinin açılması gerekir. Bu sekmede, hastane bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri ve bunlardan randevu almak için gereken telefon numaraları yer almaktadır.



Mesai saati dışındaki randevular, hastaneye ait web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak da alınabilmektedir. Bu işlem için öncelikle poliklinik seçimi yapılması ve randevu takviminin kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrolden sonra bazı kimlik bilgileri verilir ve randevu işlemleri tamamlanır. Öğretim üyelerinden alınan randevularda bir miktar ücret ödenmesi gerekmektedir.