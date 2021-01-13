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13.01.2021 - 10:26 |

Uyku apnesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Uyku apnesine doğal tedavi yöntemleri

Uyku apnesi sendromu, horlama ve nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Erkeklerde görülme riski kadınlara oranla daha fazladır. En yaygın görülen çeşidi basit horlama adıyla bilinir. Horlama esnasında nefes almakta güçlük çeken hastalar gece boyu birçok kez uyanır. Uyku apnesi ne iyi gelir ve nasıl geçer? Uyku apnesinde doğal tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Uyku apnesi nasıl geçer, ne iyi gelir? Uyku apnesine doğal tedavi yöntemleri
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Hastalığın diğer çeşitleri üst solunum yolu direnç sendromudur ve obstrüktif uyku apnesi sendromudur. Her iki apne türünde de hastanın uyku kalitesi yarı yarıya düşer.

Uyku apnesi belirtileri nelerdir? 

1- Asabiyet: 

Gece uykusunu alamayan kişilerde gün boyunca aşırı sinirlilik hali gözlenir. 

2- Halsizlik: 

Uyku apnesi, uykunun sık sık bölünmesine neden olur. Bu da vücudun tam olarak dinlenememesine yol açar. Gün boyu yorgunluk ve esneme en yaygın belirtileri arasında yer alır. 

3- Horlama: 

Horlama hastaların %95'inde görülür. 

4- Dikkat eksikliği: 

Beyin de vücut gibi dinlenemediği içi dikkat eksikliği ve unutkanlık baş gösterir. Bu durum hastanın iş hayatını da olumsuz etkiler. 

5- Baş ağrısı: 

Uyku düzeni bozulan hastalarda küme tipi baş ağrısı görülür. 

Uyku apnesi nasıl geçer, ne iyi gelir? 

Uyku apnesi hastalığında en sık uygulanan tedavi yöntemlerinden biri hava basıncı (CPAP) tedavisidir. Burundaki et ya da eğri kemikler de uyku apnesine yol açan nedenler arasında yer alır. Burundaki kemiğin törpülenmesi ve etin alınması için ameliyat gerekebilir. 

Hastalığın ilerleyen evrelerinde sabit basınçlı cihazlar kullanılır. Bu cihazlar hastanın geceleri uyanmasını önler ve uyku kalitesini arttırır. 

 Uyku apnesine doğal tedavi yöntemleri 

 1-Papatya Çayı: 

 Papatya çayı doğal bir sakinleştiricidir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki fincan içilebilir. 

 2-Altınmühür Bitkisi: 

 Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde daha sık tüketilen altınmühür bitkisi, uyku kalitesini arttırır. Horlama sorunu olan kişiler yatmadan önce fincan altınmühür çayı içebilir. 

3-Sarmaşık: 

Sarmaşık odadaki toksin miktarını azaltır. Uykuya dalmakta güçlük çeken kişiler odasına sarmaşık koyabilir. Aloe Vera bitkisi de sarmaşık kadar faydalıdır. 

4-Nane Yaprağı: 

Uyku sağlığı için nane yaprağı da öneriliyor. Nane yaprağından yapılan bitki çayları horlamaya, kronik yorgunluğa ve baş ağısına iyi gelir. 

5-Ada Çayı: 

Uyku apnesi sorunu yaşayan kişiler ada çayına bal ilave ederek içebilir. Ada çayının içerisinde yer alan vitamin ve mineraller diğer uyku bozukluklarına da iyi gelir. 

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