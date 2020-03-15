Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?
15.03.2020 - 03:27 |

Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Uyku bozukluğu, hayat kalitesini düşüren ve kişinin genel sağlığına olumsuz etkilerde bulunan bir sorundur. Uykuya dalamama, derin uykunun kalitesiz oluşu, uyurken horlama gibi durumlar uyku bozukluğunun habercisidir. Uyku bozuklukları, strese bağlı ya da farklı bir sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkabilir. Hastaları endişelendiren uyku bozukluklarının nedenlerini, belirtilerini ve uyku bozuklukları veya uyku apnesi problemi için hangi bölüme gidilir sorularının yanıtlarını sizin için derledik.

Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Uyku bozukluğunun belirtileri, sorunun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak kişiden kişiye göre farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Genellikle uykuda kalma problemi, gündüz yorgunluk hissi, gün içinde sürekli olarak kestirme isteği, konsantrasyon problemleri, mutsuzluk ve depresyon, kaygı veya asabiyet; en çok görülen uyku bozukluğu belirtileridir.

Uyku Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Uyku rahatsızlıklarını tetikleyen birçok problem bulunmaktadır. Genellikle, uyku bozukluklarının altında stres veya başka bir sağlık sorunu yatmaktadır.

Alerji ve solunum yolu problemleri, gece nefes almayı zorlaştırdığı için uyku problemlerine neden olabilir. Bunun dışında sık idrara çıkma isteği uyku kalitesini düşürebilir. Sürekli kronik ağrı çeken bireyler uykuya dalma konusunda sorun yaşayabilir.

Stres ve kaygı hissi de uykuyu olumsuz olarak etkiler. Ciddi şekilde stres yaşayan ya da kaygı içindeki bireyler uykuya dalma problemi yaşayabilir, kabus görebilir veya uyurgezerlik yaşayabilir.

Uyku Bozuklukları Nelerdir?

Uyku apnesi, en sık rastlanan uyku problemlerinden biridir ve solunumda yaşanan duraksamalarla tanımlanmaktadır. Oksijen eksikliğine neden olduğu için ciddi bir sağlık problemidir ve kişiyi gece uykudan uyandırmaktadır.

Yaygın olarak rastlanan ve bir başka uyku bozukluğu olan, huzursuz bacak sendromu ise uyurken ya da uykuya dalmadan önce sürekli olarak bacakları hareket ettirmek için hissedilen dürtü ile tanımlanır. Bacaklarda karıncalanma hissi de bu dürtüyü takip edebilir.

Parasomnia olarak bilinen uyurgezerlik, kabuslar, diş gıcırdatma ve sıkma, sayıklama gibi problemler uyku halindeyken anormal olarak kabul edilen hareketlere yol açan uyku bozukluklarıdır.

Uyku Bozuklukları ve Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Uyku bozukluklarının tanısı ve tedavisi oldukça önemlidir. Öncelikle, uyku bozuklukları hayat kalitesini düşürdüğü ve başka hastalıklara yol açabileceği için tedavi edilmelidir. Öte yandan, genellikle altında yatan başka bir rahatsızlığın göstergesi olduğu için bu alttaki sorunların da çözümü açısından doktora gitmek önem taşır.

Uyku bozukluğu, sinirsel kabul edilen bir rahatsızlık olduğu için nöroloji alanında yer almaktadır. Dolayısı ile uyku sorunu yaşayan ve uyku bozukluğu olduğunu düşünen kişiler nörologlara danışarak tedavi konusunda destek alabilir. Nörologlar çeşitli testler yaparak doğru tanıyı koyacaktır. Farklı sorunların tespiti halinde ise, nörologlar ilgili alandaki başka doktorlarla işbirliği yaparak tedaviyi güçlendirebilir.

 

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kendinizi daha hevesli ve bağımsız hissedebilirsiniz. Uzaklarla, yeni insanlarla ilgili gelişmeler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal alanda mücadele gerektiren durumlar var. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ortaklaşa konulara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eşinizle ya da karşılıklı konular içinde sizi daha meşgul eden konular olabilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha çalışkan hissedebilirsiniz. Bedensel açıdan daha hareketli olmaya özen göstermelisiniz. Uğraşılması gereken işler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha iyi hissedebilir ve yaratıcı uğraşlara zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınızı daha olumlu kılan fırsatlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel konularla ve ailenizle ilgili konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda sizi hareket halinde tutan pek çok neden söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kısa yolculuklar ve ziyaretler sayesinde çok şey öğrenebilir ve meşgul olabilirsiniz. Eğitim açısından da canlı bir gün olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha güvenli ve hevesli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda parasal konular üzerine yeni fikirler üretmek mümkün.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, daha hareketli ve isteklisiniz. Aynı zamanda sizi duygusal açıdan meşgul eden koşullarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ön yargılı olmamaya, olaylara daha objektif bakmaya gayret edin. Kimi zaman sizi duygusal açıdan zorlayan bir durumla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarla bir arada olmak heves getirmekte. Duygularınızı çok daha kolay paylaşabilir ve başkalarından ilham alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden pek çok konu var. Fikirlerinizde aşırı hevesli davranabilirsiniz. Daha sakin kalmaya bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAKHepimizin Öyküsündeki Cümle
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluSatürn Saka’ya geçiyor
    Seray Küçük
    Seray Küçük14 Mart Tıp Bayramı
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanErteleme, seçim yap!
    Gökçe Kömürcü
    Gökçe KömürcüZamansız çantalar
    Gonca Berktay
    Gonca BerktayBize her gün "Kadınlar Günü"
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıEstetik operasyon yaptırırken mevsim faktörü önemli rol oynar mı?
    Süleyman Dağdartan
    Süleyman DağdartanEkmek yerine yiyebileceğiniz tuzlu kek tarifi
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanBencillik ve İllüzyon
    Duygu Bay
    Duygu BayDört büyük moda haftasında öne çıkan 9 sonbahar/kış 2020 trendi
    En Çok İzlenen Videolar
    Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
    Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
    9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Ck Kreatin Kinaz Nedir? Ck Kreatin Kinaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Ck Kreatin Kinaz Nedir? Ck Kreatin Kinaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Çene Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir? Çene Ağrısı, Kilitlenmesi, Düşmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Çene Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir? Çene Ağrısı, Kilitlenmesi, Düşmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Sıradaki Haber