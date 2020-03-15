Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Uyku bozukluğunun belirtileri, sorunun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak kişiden kişiye göre farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Genellikle uykuda kalma problemi, gündüz yorgunluk hissi, gün içinde sürekli olarak kestirme isteği, konsantrasyon problemleri, mutsuzluk ve depresyon, kaygı veya asabiyet; en çok görülen uyku bozukluğu belirtileridir.



Uyku Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?



Uyku rahatsızlıklarını tetikleyen birçok problem bulunmaktadır. Genellikle, uyku bozukluklarının altında stres veya başka bir sağlık sorunu yatmaktadır.



Alerji ve solunum yolu problemleri, gece nefes almayı zorlaştırdığı için uyku problemlerine neden olabilir. Bunun dışında sık idrara çıkma isteği uyku kalitesini düşürebilir. Sürekli kronik ağrı çeken bireyler uykuya dalma konusunda sorun yaşayabilir.



Stres ve kaygı hissi de uykuyu olumsuz olarak etkiler. Ciddi şekilde stres yaşayan ya da kaygı içindeki bireyler uykuya dalma problemi yaşayabilir, kabus görebilir veya uyurgezerlik yaşayabilir.



Uyku Bozuklukları Nelerdir?



Uyku apnesi, en sık rastlanan uyku problemlerinden biridir ve solunumda yaşanan duraksamalarla tanımlanmaktadır. Oksijen eksikliğine neden olduğu için ciddi bir sağlık problemidir ve kişiyi gece uykudan uyandırmaktadır.



Yaygın olarak rastlanan ve bir başka uyku bozukluğu olan, huzursuz bacak sendromu ise uyurken ya da uykuya dalmadan önce sürekli olarak bacakları hareket ettirmek için hissedilen dürtü ile tanımlanır. Bacaklarda karıncalanma hissi de bu dürtüyü takip edebilir.



Parasomnia olarak bilinen uyurgezerlik, kabuslar, diş gıcırdatma ve sıkma, sayıklama gibi problemler uyku halindeyken anormal olarak kabul edilen hareketlere yol açan uyku bozukluklarıdır.



Uyku Bozuklukları ve Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Uyku bozukluklarının tanısı ve tedavisi oldukça önemlidir. Öncelikle, uyku bozuklukları hayat kalitesini düşürdüğü ve başka hastalıklara yol açabileceği için tedavi edilmelidir. Öte yandan, genellikle altında yatan başka bir rahatsızlığın göstergesi olduğu için bu alttaki sorunların da çözümü açısından doktora gitmek önem taşır.



Uyku bozukluğu, sinirsel kabul edilen bir rahatsızlık olduğu için nöroloji alanında yer almaktadır. Dolayısı ile uyku sorunu yaşayan ve uyku bozukluğu olduğunu düşünen kişiler nörologlara danışarak tedavi konusunda destek alabilir. Nörologlar çeşitli testler yaparak doğru tanıyı koyacaktır. Farklı sorunların tespiti halinde ise, nörologlar ilgili alandaki başka doktorlarla işbirliği yaparak tedaviyi güçlendirebilir.