Uyku Bozuklukları Nelerdir? Uyku Bozukluğu Hastalıklarına Ne İyi Gelir?

Ortak bir terminoloji altında, normal uyku seyrini farklı bir şekilde etkileyen tüm bozukluklar gruplandırılır.

Uyku Bozuklukları Nelerdir?

Gerçekten de uykunun birbirini izleyen farklı döngülerden oluştuğu bilinmelidir. Uyku bozuklukları çocuklarda yaygındır ve günlük yaşamı engeller. Bu sorunlar uykusuzluk (uykuya dalma ve gece uyanma güçlüğü), hipersomniler (aşırı uyku) veya parasomniler gibi problemlere neden olur.

Uyku bozukluğu üç ana gruba ayrılabilir. Dissomnia; bunlar uyku süresini veya kalitesini değiştiren bozukluklardır. Psikolojik nitelikte uykusuzluk, irtifa uykusuzluğu, belirli maddelerin aşırı tüketimine bağlı uykusuzluk ve hatta narkolepsiyi içerir.

Parasomniler, bunlar, uyanma döneminde uyanıklığı gerçek anlamda etkilemeden uyku sırasında yaşanan alışılmadık davranışlardır. Uyku bozukluğu nörolojik kökenli olabilir.

Uyku Bozukluğu Hastalığına Ne İyi Gelir?

Uykusuzluk, vücudun uyarması gereken bir sinyaldir. Nedeni bulmalı ve tedavi etmesi için bir doktora görünmelisiniz. Uyumakta güçlük çekiyorsanız, yatakta 20 dakikadan fazla uyanık kalmanın bir anlamı yoktur. Ayağa kalkıp başka bir şey yapmak daha iyidir. Aynı şekilde sabah uyanır uyanmaz kalıcı olarak kalkmanız da arzu edilir. Son olarak, gün boyunca şekerleme yaklaşık yirmi dakikayı geçmemelidir.

Huzurlu bir uykuyu yeniden kazanmak için yatmadan önce birkaç basit kurala uymanız önerilir; tüm uyarıcılardan (koka-kola, kahve, çay, C vitamini) uzak durun. Aşırı büyük bir akşam yemeği hazırlamayın ve alkolü yasaklamayın, 19: 00'dan sonra spor yapmaktan kaçının, sıcaklığın 18 ila 20 ° C arasında olduğu havalandırmalı bir odada uyuyun.

Uyku Bozukluğunun Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyku bozukluklarını iyileştirmek için önce nedenleri belirlemelisiniz. Bir hastalığın neden olduğu uykusuzluk durumunda öncelikle hastalık tedavi edilmelidir. Uykusuzluk psikolojik ise (anksiyete, stres veya depresyon) antidepresanlar veya anksiyolitikler reçete edilebilir. Kaygıyı azaltma amaçlı psikoterapi de düşünülebilir. Uyku hapları uykusuzluğun tedavisinde yardımcı olabilir, ancak tıbbi tavsiye ile alınmalıdır. Rahatlama gibi ilaçsız çözümler de daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

Uykusuzluğun sağlık üzerinde çok sayıda zararlı sonucu olabilir. Aşırı kilo, diyabet, solunum ve kardiyovasküler bozuklukların kötüleşmesi, düşük performans, ilişki zorlukları, uyanıklık eksikliği, yorgunluk, sinirlilik ortaya çıkabilir.

Yorgunluğun kazaları artırdığını unutmayın. Üç ölümden biri direksiyon başında uykuya dalma ile bağlantılıdır. Son olarak, uyku apnesi genellikle çok zayıflatıcıdır ve bazı durumlarda önemli kardiyak ve vasküler komplikasyonlara yol açabilir.