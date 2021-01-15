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15.01.2021 - 17:32 |

Uyuz Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Uyuz Hastalığı İnsanlara Nasıl Bulaşır?

Cilt hastalıkları önemli belirtiler gösterir. Bu belirtilerin dikkate alınarak mutlaka bir hekim tarafından kontrole gidilmelidir. Özellikle uyuz hastalığında erken önlem almak hayati önem taşır. Uyuz nasıl geçer, ne iyi gelir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Uyuz Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Uyuz Hastalığı İnsanlara Nasıl Bulaşır?
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 Uyuz hastalığı bir tür akarın neden olduğu cilt hastalığı olarak ön plana çıkar. Dünya çağında oldukça yaygın olarak görülen uyuz hastalığı yoğun bir şekilde vücutta kaşıntıya neden olur.

 Uyuz Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

 Tıp dilinde uyuz olarak bilinen hastalık uyuz böceği tarafından insana bulaşan bir cilt hastalığıdır. Akar cildin üst katmanında yaklaşık 6 hafta kadar yaşar. Açtığı tünellerden ilerleyen uyuz yumurtalarını ve dışkısını bırakır. Bu durum ciltte önemli bir reaksiyona neden olur. Bu da ciddi şekilde kaşıntıya neden olmaktadır. Ciltteki döküntü ve yaraların yanı sıra farklı reaksiyonlar da ortaya çıkabilir. Uyuzun mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

 Tedavi edilmediği takdirde bu da önemli sonuçlara neden olabilir. Genellikle uyuz nasıl geçer diye merak ediliyor. Uyuz hastalığının belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka bir hekim tarafından kontrol edilmelidir. Hekim tarafından verilen krem ve losyonlar kullanılarak uyuz hastalığının tedavisi de yapılabilir. Özellikle kaşıntının ilerleyen dönemlerinde krem ve losyonlar yukardan aşağıya doğru sürülebilir.

 Tüm ilaçlar hekimlerin önerdiği şekilde de kullanılabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra uyuz hastalığından korunmak için doğal tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Uyuz bulaşan kişiler direkt cilt ile temas eden nevresim, havlu ve giysileri mutlaka yıkayarak kullanmalılar. Bunlar ise en az 60 derece sıcaklıkta yıkanmalı. Ayrıca ev içerisindeki halılar da günlük olarak süpürülmelidir. Ayrıca akarın olduğu düşünülen yüzeyler çamaşır suyu ve sıcak su ile temizlenmelidir. Temizliğe de çok dikkat edilmelidir.

 Uyuz Hastalığı İnsanlara Nasıl Bulaşır?

 Uyuz hastalığı en kolay bulaşan hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında uyuz hastalığında bir artış görülür. Özellikle okul, hastane, bakım evi ve kışla gibi yerlerde de uyuz hastalığının bulaşmasında artış görülür. Halk arasında uyuz böceği olarak anılan bir akarın neden olduğu bu hastalık uyuz akarından insana bulaşır. Özellikle bir ailede başlayan uyuz tüm aile bireylerine bulaşabilir.

 Hastalık ten teması ile cilt yoluyla bulaşır. Özellikle her yaş ve cinsiyette bu hastalık görülebilir. Ortak kullanılan çarşaf, havlu ve kıyafetlerin doğru bir şekilde temizlenmesi, sık sık çarşafların değiştirilmesi gerekir. Uyuz hastalığına yakalanan kişilerde çok erken belirti gösterilebilir. Uyuz hastalığı hayvandan insana bulaştığı gibi insandan insana da bulaşabilir.

 Uyuz hastalığına yakalanmamak için kişisel bakım ve hijyene de çok dikkat edilmesi gerekir. Hijyen ve direkt temasa dikkat edilmesi gerekir. Çok yaygın bir parazit rahatsızlığı olan uyuz hastalığı genellikle genital bölge, koltuk altı, göğüs ve dirsek bölgelerinde kaşıntıya neden olabilir. Arıca çeşitli tahrişler ile cilt rahatsızlıkları da oluşabilir.

 Uyuz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 Uyuz hastalığının pek çok belirtisi bulunur. Bu belirtiler arasında özellikle kaşıntı ön plana çıkmaktadır. Bu hastalıkta geceleri kaşıntı artabilir. Cilt yüzeyinde ve parmak aralarında beyaz ve gri renkli çizgiler oluşur. Kişilerin sıcak banyo yapması ile birlikte kaşıntılar da giderek artar. Akarların vücutta neden olduğu tünellerdeki üst kısımlarda siyah noktalar oluşabilir. Ayrıca uyuz hastalığını kapan kişilerde içi sıvı dolu bazı lezyonlar da ön plana çıkar.

 Bunun yanı sıra kızarıklık, döküntü ve yaralar da görülür. Bu şekilde uyuz hastalığının farklı belirtileri olabilir. Aynı zamanda kemoterapi alan nörolojik hastalığı kişiler, down sendromlular bu hastalığa daha çabuk yakalanabiliyorlar. Uyuz hastalığından korunmak adına kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Nevresim, kıyafet ve yatak örtüleri gibi pamuklu kıyafet ve örtülerden uyuz kolay bir şekilde insandan insana bulaşır. O yüzden tene değen kıyafet ve pamukluların kolay ve hızlı bir şekilde temizlenmesi en az 60 derecede de yıkanmalı. Ayrıca çarşaf ve yatak örtüleri de mutlaka ütülenmelidir.

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