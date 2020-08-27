Ağrı tedavisinde fizyoterapinin önemi nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bir diğer adıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon; çeşitli egzersizler ve uygulamalar vasıtasıyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşıyan, özgür ve ağrısız hareket olanağı sağlayan bir bilim dalıdır.

Çeşitli hareket sistemi ve kas rahatsızlıklarında sıklıkla tercih edilen uygulamalardan biridir. Bunun yanında önemli bazı hastalıkların tedavi iyileşme süreçlerinde, kronik safhalarında uygulanması mümkündür. Kişinin yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip ağrıların tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını hastalar çokça tercih etmekte ve etkili sonuçlar almaktadırlar.

Ağrıları Önemsemek Ve Tedavi Etmek

Ağrı, kişinin hayat kalitesinde önemli olumsuz etkilere sebebiyet veren, kişi üzerinde sahip olduğu yansımalar bakımından oldukça komplike bir duygu biçimidir. İnsanın her alanda hareket yeteneğini kısıtlayan ağrıları tedavi etmek bu noktada oldukça önem arz eder. Gerekli teşhis ve tanılar hekim tarafından konulduktan sonra fizik tedavi veya fizyoterapi uygulamaları uygulanır. Hiçbir şekilde iğne ve ilaca gereksinim duyulmayan uygulamalar barındırması sebebi ile fizyoterapi son derece konforlu, etkili ve çokça talep ediven bir tedavi yöntemidir.

Tedavi Bir Ekip İşidir ve Fizyoterapist Bu Ekibin Önemli Parçasıdır

Mevcut ağrı probleminizin sebebini anlayabilmek için ilk durak hekiminiz olmalı. Daha sonrasında mutlaka bir fizyoterapiste de danışmanız gerçek iyileşme için mutlak gereklidir. Tedavi bir ekip işidir ve fizyoterapistler de bu ekibin en önemli parçasıdır. Çünkü doğru hareket, sağlıklı yaşam ve vücut mekaniği ağrılar üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Ağrı tedavisi için fizik tedavi uygulamaları sıklıkla tercih edilir. Fizik tedavi, vücudun belirli bölgelerinde meydana gelen önemli ağrıların gerekli teşhislerin ardından giderilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle günümüzde bel ve boyun bölgelerindeki ağrıları giderme, fıtıklar ile mücadele etme noktasında fizik tedavi uygulamaları ilk olarak tedavi amaçlı başvurulanlar arasındadır.

Ağrı Şikayetinizde Fizyoterapistinize ve Hekiminize Danışın

Son dönemlerde gelişen tıp sistemi ve yapılan akademik çalışmalar göstermekte ki cerrahi işlem gerektirmeyen bel ve boyun fıtığı vakalarında fizyoterapi %98 başarı sağlamakta. Bu yüzden Dünya’da ve ülkemizde bilinçli sağlık profesyonelleri ve hastalar teşhis ve tanısı sonrasında mutlaka fizyoterapistlere de danışmaktadırlar.

Uzmanlar hastanın boyun yada bel fıtığı teşhisi varsa omurlarında meydana gelen bozulmalar sonucu yaşadığı boyun fıtığı ve bel fıtığı belirtilerini ve ağrılarını fizyoterapiye özgü yöntemlerle herhangi bir ilaç, ameliyat yada iğneye ihtiyaç kalmaksızın bütüncül ve fonksiyonel bir şekilde egzersiz destekli bri biçimde önlemeye çalışır. Bu noktada fizik tedavinin doğru ve düzenli bir süreç içerisinde mutlaka uzman fizyoterapistler tarafından uygulanması oldukça önemlidir. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde uzmanınızın önerdiği vitamin ve mineral takviyeleri ve fizyoterapiye dair farklı uygulamalardan da destek alınabilir, farklı uzmanlara yönlendirme sağlanabilir ve beslenme tavsiyeleri ile daha kalıcı, daha etkili ve rahat bir şekilde süreç ilerleyebilir.

Yine belirli çeşit ağrılar için fizik tedavi sıklıkla tercih edilenler arasındadır. Bu ağrılı problemler arasında;

Yaralanma veya tıbbi bir durumun sebep olmadığı mekanik bel ağrısı,

Bel fıtığı,

Boyun fıtığı,

Priformis sendrom,

Siyatik sinir sıkışması,

Black Disc,

Omurga disklerinin yaşından kaynaklı bel ağrılarının (dejeneratif disk hastalıkları) tedavilerinde,

Omurilikte baskının ve daralmanın meydana gelmesi diye alandırılan spinal stenoz,

Halk arasında bilinen adıyla kulunç problemlerinde,

Boyun düzleşmesi probleminde,

Bel düzleşmesi probleminde,

Fibromiyalji,

Kas spazmları,

Sinir sıkışmaları vb. bir çok problemde fizyoterapistler etkin ve başarılı bir rol üstlenmektedirler.

Doğru Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları İle Etkili Sonuçlar

Tüm bu ağrı tedavilerinde gerekli teşhisleri hekimlerin yapması zorunludur. Multidisipliner çalışmalar neticesinde geleneksel ve eski olmayan güncel, akademik zemine dayalı ve yeni fizik tedavi uygulamaları ile başarılı sonuçlar elde edilir. Doğru tedavi ve etkili sonuçlar için alanında profesyonel bir fizyoterapistten hizmet almak gereklidir. Unutmayın, ameliyatsız, iğnesiz ve ilaçsız bir şekilde tüm bu ağrılardan kurtulmak mümkün. Bu noktada fizyoterapi alanında uzman Ahmet Burak Sezgin'den rahatsızlık ve belirli ağrı durumlarınızda kolaylıkla randevu alabilir ve ağrılarınıza dur diyebilirsiniz.

Fizyoterapistinize Danışın!

Sağlıklı günler.