Bebeklerde yürüteç kullanmak zararlı mı?

İskoçya Shetland Fizyoterapi merkezinde her yıl fizyoterapi hizmeti bölümüne doğrudan bebek yürüteçinin kullanımıyla ilişkilendirilebilen kas, kemik ve eklem sorunları için çok fazla başvuru olmaktadır. Bu başvurularda uzmanları acaba bebeklerde yürüteç kullanımı kas-iskelet ve eklem sistemi problemlerini tetikler mi ? Sorusunu araştırmaya yönlendirmiştir.

Bir çok araştırma yürüteçli bebeklerin güvenliği ve kas gelişimi için zararlı olabileceğini göstermektedir. Öyle ki Nisan 2007 yılında Kanada’da bebek yürüteçlerinin satışı tamamen yasaklanmıştır. Kanada ile birlikte İngiltere'de bunun olması için bir çok kez çağrılar yapmış olmasına rağmen henüz resmi olarak yürüteç kullanımı yasaklanmamıştır.

YÜRÜTEÇ KULLANIMI BEBEKLERİ NASIL ETKİLER?

Bebek yürüteine bebek koymak araç kullanmayı bilmeyen bir gence hızlı bir Ferrari araç vermek gibidir. Tehlikeli ve riskli. Yürüteçteki bir bebek yürüteçte olmayan bir bebeğe göre çok daha fazla dikkat ve denetime ihtiyaç duyar. İstatistikler, yürüteç kullanan çocukların% 40'ından fazlasının yaralandığını göstermektedir (İngiltere Birleşik Krallık'ta yılda tahmini 4.000 yaralanma). Bebekleri çok hızlı hareket etmelerine, bıçak veya sıcak içecekler gibi tehlikeli maddelere ulaşabilecekleri bir yüksekliğe sahip olmalarına imkan tanır. İskoçya Galler bölgesinde yapılmış bir başka çalışma bu durumu desteklemektedir. Yanık nedeniyle hastanede yatan 6-12 aylık bebeklerin %25'inin bebek yürütecinde olduğu ortaya çıkarılmıştır.

YÜRÜTEÇ KULLANIMI BEBEĞİN KAS-İSKELET SİSTEMİNİ ETKİLER Mİ?

Yürüteçler çocuğun doğal duruşuna müdahale ederek kalça ve dizleri anormal bir pozisyona alabilir. Ayrıca doğru hareket olmayınca kilo almaya yatkın hale gelebilirler. Bu durumda çocuğun yürüme düzeninde uzun vadeli değişikliklere yol açabilir ve bazen uzun süreli kalça sorunlarına neden olabilir.

YÜRÜTEÇLER BEBEKLERE PARMAK UCU KULLANIMINI ÖĞRETEREK YANLIŞ KAS GRUPLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Bebek yürüteçleri çocuklara ayak parmaklarını kullanarak yerde kaymayı öğretir ve bu da bacaklardaki yanlış kasları güçlendirir. Bunun denge ve uzun süreli ayak ve ayak bileği sorunları dahil genel kas ve eklem gelişimi üzerinde büyük etkisi olabilir.

YÜRÜTEÇ KULLANIMI TÜM GELİŞİMSEL FONKSİYONLARI ETKİLEYEBİLİR?

Kanıtlar yürüteç kullanan bebeklerin yürüteç kullanılmayan bebeklere göre daha geç oturduğunu göstermekte. Ayrıca çocuğun zihinsel gelişimi ve dil gelişiminin yanı sıra Motor becerilerine de bakan Bayley Değerlendirmesinde(bebekler için zeka testi) daha düşük puan aldığını göstermiş. Ayrıca çocukları sürekli dik tutar ve destek sağlar pozisyona alıştırdığı için omurga, karın ve stabilizasyon kaslarının yeteri kadar gelişmeyerek farklı mekanik problemlere de yol açabilir. Yürüteçler çocuğun emeklemesini engeller ve ciddi durumlarda çocuğun doğal beyin gelişimini engelleyecek şekilde çocuğu dik pozisyonda tutar. Emekleme, beyindeki çapraz örüntünün gelişmesi için bir aktivitedir. Yürüteçte bebekler mesafe ve derinlik gibi önemli motor ve algısal becerilerle birlikte ve içeri / dışarı, açık / kapalı ve altında / üstünde gibi anahtar kavramları öğrenme fırsatlarını kaybederler.

Bunlarda genel motor gelişimlerinde yetersizlik oluşturabilir.

YÜRÜTEÇ YERİNE NE YAPABİLİRİM?

Kas gücü ve dengesi yeterince geliştiğinde, bebeklere uygun cesaret ve zaman verildiğinde bilinmelidir ki zaten patolojik bir problem yok ise yürüyeceklerdir. (genellikle 9-18 ay arası).

Yürüteçte geçirilen zaman yürümeye gerçek hazırlığı sağlayan etkinliklerden zaman alır. Karın kasları yeterince kullanılamaz. Bu yüzden ola ki yürüteç kullanımını tercih ettiyseniz ve kullanıyorsanız bebeğin sırtüstü uyumasını ve mutlaka karın bölgesi kaslarının gelişmesi için sağ-sol cephesinde oynanmasını tavsiye ederiz.

Karın kasları tüm motor beceriler için temel yapı taşıdır ve bunun eksikliği çok büyük bir etkiye sahip olabilir.

Laminat parke zemininiz varsa, bebeğiniz emeklemeyi ve yürümeyi öğrendiğinde biraz kavraması için yere büyük bir halı veya kaymaz bir paspas koyun. Kendi başlarına ayakta durabilecekleri zaman, sabit ve itmeli bir bebek yürüteci almayı düşünün.

YÜRÜTEÇ NE KADAR VE NASIL KULLANILMALI?

Yürütecinin, bebeğinizin her iki ayağını da tamamen düz bir şekilde yerleştirebileceği kadar alçak olduğundan emin olun.

Sadece ayak parmakları yere değiyorsa lütfen bebeğiniz biraz daha büyüyene kadar yürüteç kullanmayın.

Bebeğinizi her zaman denetleyin ve dikkat edin.

Lütfen kullanımı günde 10 dakika ile sınırlandırın.

