Ağrılarınız Çenenizden mi ?

Boyun ağrınız varsa !

Duruş bozukluğunuz varsa !

Omuz ağrınız varsa !

Sırt ağrınız varsa !

Kamburumsu duruşunuz varsa !

Boyun düzleşmeniz varsa !

Boyun fıtığınız varsa !

Bu yazıyı okumak farkındalığınızı arttırabilir !

Boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, sırt ve omuz ağrılarınız neden oluyor dersiniz ?

2 farklı akademik yayından derlediğim bu çalışmada çene problemlerinin %90 Boyun, sırt, omuz problemleri ve duruş bozuklukları ile ilişkili olduğunu ıspatlamıştır.

Temporomandibular eklem (TME) diye adlandırdığımız çene eklemi doğrudan servikal(boyun) ve skapular(sırt) bölgesi ile ilgilidir.

Çenenizin Yapısı Kafanızın Duruşunu Belirliyor

TME Çene eklemi problemleri kafatasının boyun bölgesi üzerindeki konum ve duruşunu etkileyebilir yada ortak bir kas-sinir sistemi yoluyla postüral(duruş) dengesini etkileyebilir.

Bu çalışmalardan ilkinde duruş bozukluğu, öne doğru çıkmış baş yapısı bozukluğu durumları ile çene eklemi arasında ki ilişkiye bakılmış ve çalışmaya dahil edilen 50 hasta üzerinde %90 bu problemler ile çene arasında ilişki bulunmuştur.

Diğer çalışmada ise amaç çene eklemini oluşturan kas ve eklem yapının yine boyun ağrıları, duruş bozuklukları ve sırt problemleri üzerine etkisini araştırmak olmuş. Çiğneme kasları, kas ve sinir sistemi bağlantıları yoluyla vücut duruşuyla alakalı büyük bir ilişkiye sahiptir.

Doğru Duruş Nasıl Olmalı ?

Doğru duruş mekanik olarak öne yada arkaya doğru yönelmemiş kafa yapısı, boyun ve omuz kuşağı kaslarını içeren kas mekanizmasındaki uyum ile sağlanır. Bu yapılardaki değişiklikler, TME( çene eklemi ) bozukluğuna ve çene eklemi bozukluğu olan hastalar da zamanla vücutlarında asimetrik omuzlar, ileri doğru kafa duruşu (servikal tilt pozisyonu), servikal omurgada dizilim ve disk bozuklukları ve asimetrik omuzlara neden olan kranio-servikal (baş ve boyun bölgesi) bozukluklarına bağlı olarak postüral(duruş) dengesizliğine yol açabilir.

Bilimsel Çalışmalar Çene Eklemi ve Gövde Bağlantısını Ispatlamakta

2004 yılından 2015 yılına kadar araştırılan ve taranan makalelerde çene eklemi problemleri ile duruş bozukluğu arasındaki ilişkiyi araştıran 21 çalışma bulunmuş ve bu çalışmalardan 17’si incelenmiş ve sonuçları arasında; TME dediğimiz çene eklemi ile postüral değişiklikler dediğimiz duruş durumları, omurga yapısı, omuz yapısı, baş ve gövde yapısı gibi kas-iskelet-sinir sistemi arasında ilişki olduğu, çene eklemi yapısı ve kaslarında bozukluğa sahip hastalarda da başın öne doğru gidebileceği, boyun kavisinde artma olabileceği gibi postüral sapmaların olduğu yada olabileceği gözlemlenmiştir.

Bir diğer sonuç olarakta; Postüral dediğimiz beden dizilimi değişikliklerinin yine direkt olarak temporomandibular eklem (çene eklemi ) disfonksiyon(fonksiyon bozukluğu) ile ilişkili olabileceği, ağrı ve postür arasında temporomandibuler bozuklukların yönetimi ile ilgili fizik tedaviyi ele alan az sayıda çalışma olmasına rağmen, fizik tedavinin bu bireylerin yaşamlarında olumlu sonuçlarla büyük önem taşıdığının görülebileceği ıspatlanmış ve gözlemlenmiştir .

Fizyoterapistler Bu Tedavilerde Çok Etkili

Multidisipliner ve bütüncül fizyoterapi alanında uzun yıllardır hizmet veren Uzman Fizyoterapist bilimsel ve akademik çalışmarın ışığında çene ve kas-iskelet sistemi bağlantılarını fizik tedavi ve rehabilitasyon bakış açısıyla değerlendirip çalışmaktadır. Fizyoterapistler ve fizyoterapi branşı tüm Dünya’da çok üst bir seviyede tüm sağlık branşlarıyla çalışabileceği gibi bilimsel çalışmalar ve kaynaklarla da bu binlerce kez ıspatlanmıştır.

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