Avasküler Nekroz Nedir?

Avasküler nekroz (AVN), femur olarak da bilinen uyluk kemiğinin baş kısmında görülen bir hastalık. Üst bacak kemiğinde meydana gelen AVN, bu bölgede deformasyona neden olur. Kasıkta hafif bir sızıyla kendini gösterir ve zaman içerisinde hastanın yaşam kalitesini düşürmeye başlar. Şiddetli ağrıya neden olan bu hastalık, ileri evrelerde yürüme güçlüğü yaratır. Uygun tedavi yöntemlerinden yararlanarak femur’un geri dönüşü olmayan deformasyon sürecine engel olabilirsiniz.

Avasküler Nekroz Neden Görülür?

Avasküler nekroz görülme sıklığını arttıran en önemli etken travmadır. Çeşitli dış etkenlerin neden olduğu kırıklar ve travmalar AVN oluşumunu tetikler. Kalça ve femur bölgesine uygulanan çeşitli operasyonların da AVN’yi tetiklediği biliniyor. Bunların dışında orak hücreli anemi ve gut hastalığına sahip olmak, beslenme bozuklukları ve hareketsizlik durumlarıda avasküler nekroz riski oluşturuyor. Fazla alkol kullanımı ve sigara kullanımıda AVN oluşumunu ciddi oranda arttırır.

Avesküler Nekroz’da Psikonöroimmünoloji

Gelişen fonksiyonel tıp ve bütüncül yaklaşım bilinciyle adından sıkça bahsedilmeye başlanılan bir yaklaşım olarak sık sık psikonöroimmünoloji alanını artık duymaktayız. Psikonöroimmünoloji, zihinsel rahatlama sonucu kişinin yaşamındaki stres ve panik gibi olumsuz durumların azaltılması hatta yok edilmesine yönelik bir tedavi-terapi biçimidir. Avasküler nekroz tedavisinde de ilaçların ve cerrahi müdahalenin yeterli olmadığı durumlarda psikonöroimmünolojik yaklaşımlardan aktif olarak yararlanılır. İlaçlar ve cerrahi uygulamalardan her zaman yeterli oranda başarı elde edilemeyebilir. Erken teşhisle birlikte psikonöroimmünolojik terapilerden yararlanılarak hastalığın seyrinde olumlu bir süreç başlatılabilir. Bu terapilere ne kadar erken başlanırsa tedaviden etkili sonuçlar alma ihtimaliniz de artar. Bu durumlarda bütüncül yaklaşımın önemi asla unutulmamalıdır.

Avesküler Nekrozda Yardımcı Tedavi Yöntemleri Olumlu Sonuçlar Veriyor

Avasküler nekroz tedavisinde hastanın ihtiyacına, yaşına ve sağlık durumuna uygun olarak ilgili hekimin teşhis ve tanısı öncülüğünde; fizyoterapi-rehabilitasyon, manuel terapi, egzersiz, psikonöroimmünoloji, osteopati gibi ilaç ve iğnesiz metotlardan yararlanılabilir. Bunlara ek olarakta ilgili bir uzman hekimden tedavilerinizi destekleyici ozon terapisi, bitkisel tedaviler ve akupunktur uygulamalarından da yararlanılabilir.

Ağrılı hastalık sürecinde kişiye özel tedavi planları tercih edilerek avasküler nekroz semptomları azaltılabiliyor. Bu hastalık sürecinde bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak oldukça önemlidir. Bütünücül yaklaşım bilinciyle fizyoretapi uygulamaları AVN tedavisinden sonuç alınmasında etkilidir. Kişiye özel egzersiz planları ile bu hastalıktan kaynaklanan yürüme güçlüğü gibi problemlerin önüne geçebilirsiniz. Hastalık belirtilerinden en az oranda etkilenmeniz için düzenli olarak egzersiz yapmanız gerekir.

Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirmelisiniz

İlgili uzmanınızın önerileri doğrultusunda antioksidan etkilere sahip ve kan dolaşımını doğal olarak arttıran doğal kaynakları uygun yollar ile tüketebilirsiniz. Geven otu olarak bilinen astragalus ile ginseng kullanarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Kişisel tedavi planlarına göre diyetinize farklı bitkiler de eklenebilir. Burada unutulmamalıdır ki mutlak bir hekim öngörüsü gerekmektedir. Bunlarla birlikte alanında uzman klinik psikonöroimmünoloji terapisti ve uzman fizyoterapistinizin uygulamaları ile bağışıklık sisteminiz uyarılarak vücudun kendi kendini tedavi etmesi için gerekli sistemler desteklenerek uyarılır. Egzersiz, beslenme ve doğru vitamin mineral takviyeleri ile desteklenen fizyoterapi uygulamaları avasküler nekroz belirtilerinden kaynaklanan ağrıların dindirilmesinde de oldukça başarılı sonuçlar verir. Fonksiyonel tıp ve bütüncül fizyoterapi uygulamaları ile desteklenen terapi metotoları, modern tıp uygulamaları ile AVN(avesküler nekroz) tedavisinde yararlanılan destekleyici ve geçerli bir tedavi yöntemidir. Kan dolaşımını arttıran, bütüncül iyileşmeyi destekleyen bu yöntemler de bağışıklık sisteminiz için olumlu etkiler yaratır. Bu uygulama ile mikro dolaşım bozukluğunun tedavi sürecinde önemli oranda yol kat edilir. Ahmet Burak Sezgin’in güncel ve bilimsel yaklaşımlarından yararlanarak AVN tedavinizi destekleyecek kişiye özel planları ile destekleyebilirsiniz. Avasküler nekroz belirtilerinden şikayetçiyseniz hemen randevu alarak fizyoterapiye özgü yaklaşımlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Multidisipliner çalışma ilkesi doğrultusunda mutlak ilgili hekim teşhis ve tanısı gerektiği, bunun öncülüğünde ilerlenmesi gerektiği de asla unutulmamalıdır.

Yazar: PNİ, MT, Uzm. Fzt. Ahmet Burak SEZGİN