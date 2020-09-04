GÜNLÜK NE KADAR B12 VİTAMİNİ ALMALIYIM ?

Şüphesiz vitamin-mineral takviyesi kullanan herkesin aklında ki soru günlük ne kadar B12 Vitamini kullanmalıyım ?

Vitamin B12 vücudun önemli günlük işlerinde büyük öneme sahip ve suda çözünebilen bir vitamindir. B12 Vitamini’nin ideal dozlarıda her vücut kendine özel olduğu için farklılık gösterebilmektedir. Aklınızda ki tüm sorulara bilimsel ve akademik kanıtlara dayanarak hazırladığım bu yazımda Vitamin B12 ile ilgili tüm cevapları bulacaksınız.

B12 VİTAMİNİNE NEDEN İHTİYACIMIZ VAR ?

B12 vitamini vücudumuzda;

Kırmızı kan hücresi üretimi,

DNA oluşumu,

Sinir sisteminin tüm fonksiyonları ve metabolizmamız için gereklidir.

B12 vitamini ayrıca

Kalp-damar hastalıklarını önlemede,

Felç-inme riskini azaltmada,

Alzheimer gibi kronik durumlarla bağlantılı olan homosistein adı verdiğimiz amino asit seviyelerinin düşürülmesinde önemli bir rol oynar.

B12 VİTAMİNİ EN ÇOK HANGİ BESİNLERDE VAR ?

B12 vitamini çoğunlukla

Kırmızı et grupları ( koyun, kuzu, keçi gibi küçük baş hayvan eti tercih edilmesi daha uygun olur)

Tüm deniz ürünleri ve deniz mahsülleri,

Süt ve ürünleri(ev yapımı yoğurt, doğal kefir, doğal peynir vb.)

Yumurta,

Tuzsuz ve kavrulmamış ceviz,badem,fındık vb. gibi besinlerde bulunur.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİSİ NEDİR ?

İnsan vücudu birkaç yıl boyunca bizlere yetecek B12 vitaminin depolayabildiği için çok ciddi seviyede vitamin B12 eksikliği nadir olarak görülür.

Bununla birlikte Dünya nüfusun % 26'sında vitamin B12 seviyesi normalin altındadır.

Vücudumuzda B12 vitaminin eksik olması;

Anemi(kansızlık),

Sinir hasarları ve uyuşukluk hali,

Sinir hasarında çabuk iyileşmeme,

Yorgunluk gibi şikayetlere yol açabilir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR ?

B12 Vitamini eksikliği yeterli derecede B12 vitamini yönünden zengin ve çeşitli beslenmemek,

B12 vitaminin vücutta emilim sorunları ve emilimini engelleyen ilaç kullanımları,

Vegan yada vejeteryan beslenme şekilleri,

50 yaş ve üzerinde olmak,

Crohn ve çölyak hastalıkları başta olmak üzere sindirim sistemi problemleri,

Obezite cerrahisi sonrası,

Bağırsak rezeksiyonu operasyonları,

Düzenli alkol kullanımı,

Diyabet ve mide ilaçları kullanımı gibi durumlar Vitamin B12 eksikliğinin nedeni olabilir.

GÜNLÜK NE KADAR B12 VİTAMİNİ ALINMALI ?

14 yaşın üzerindeki kişiler için B12 vitamini için önerilen günlük alım miktarı 2.4 mcg’dır. Günlük yaşam faktörleri, yaş, cinsiyet, hamilelik, emziren anne ve kilo faktörleri gibi durumlar günlük vitamin B12 alım miktarını değiştirebilir yada etkileyebilir. Buna karar verecek olan yine sağlık uzmanınızdır.

Yapılan çalışmalar insan vücudunun günlük B12 vitamini takviyelerinin sadece 10 mcg ile 500 mcg arasında ki dozları emdiğini göstermektedir.

GÜNLÜK B12 VİTAMİNİ İHTİYACI NASIL KARŞILANABİLİR ?

50 yaşın altında ki yetişkinler ve 14 yaşın üzerindeki çocuklar için günlük vitamin B12 ihtiyacı 2,4 mcg'dır. Çoğu birey günlük bu ihtiyacı beslenme şekli doğru ise yeteri miktarda karşılar.

Örneğin; kahvaltıda iki yumurta (1.2 mcg B12 vitamini), öğle yemeğinde 85 gram ton balığı (2.5 mcg B12 vitamini) ve akşam yemeğinde 85 gram kırmızı et (1.4 mcg B12 vitamini) yediyseniz günlük vitamin B12 ihtiyacınızın iki katından fazlasını karşılamış olursunuz. Bu nedenle, bu yaş grubundaki sağlıklı kişiler için B12 vitamin takviyesi önerilmemektedir. Ancak yukarıda açıklanan B12 vitamini alımını veya emilimini engelleyen faktörlerden herhangi birine sahipseniz ilgili sağlık uzmanınıza danışarak vitamin B12 takviyesi almayı düşünebilirsiniz.

KİMLER B12 VİTAMİNİ KULLANABİLİR ?

50 yaş ve üzeri bireyler her geçen yıl vitamin B12 eksikliğine daha duyarlı hale gelirler. Yapılan çalışmalar 65 yaş üstü kişilerin %62’sinin vitamin B12 eksikliği yaşadığını göstermektedir.

Ulusal Tıp Akademisi 50 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin B12 vitamini ihtiyaçlarının çoğunu gıda takviyeleri ve güçlendirilmiş besinler yoluyla karşılamalarını önermektedir.

100 yaşlı yetişkinde yapılan 8 haftalık bir çalışmada, 500 mcg B12 vitamini takviyesi, katılımcıların% 90'ında B12 düzeylerini normalleştirdiğini göstermiştir. Çalışmada bazı yaşlı bireyler için 1.000 mcg'ye (1 mg) kadar yüksek dozlar gerekli olabileceği söylenmiştir.

HAMİLELİKTE B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Hamilelikte B12 vitamini ihtiyacı normal bireylere göre daha fazladır. Çünkü vitamin B12 seviyesi eksik hamile bireylerin erken doğum, düşük doğum yada doğum anomalileriyle alakalı ilişkileri bazı çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Bu yüzden hamile bireylerin doğum öncesinden başlayarak hekimininde tavsiyesiyle ideal vitamin B12 desteği almaları gerek beslenmeleriyle gerekse vitamin takviyeleriyle gerekmektedir. Hamilelikte günlük B12 vitamini ihtiyacı 2.6 mcg’dır.

EMZİREN ANNE B12 VİTAMİNİ KULLANABİLİR Mİ ?

Bilimsel çalışmalar anne sütüyle beslenen bebeklerde B12 vitamini eksikliği bebeğin gelişimsel gecikmesiyle ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, bebeklerde B12 eksikliği;

Bebekte sinirlilik,

Bebeğin iştah azalması,

Bebeğin gelişim geriliğine sebebiyet verebilir.

Bu nedenlerden ötürü emziren anneler için bu vitamin için vitamin B12 ihtiyacı hamile kadınlardan daha yüksektir ve günlük oran 2.8 mcg’dır.

B12 VİTAMİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

B12 vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için vücudunuzun ihtiyaç duymadığı fazlalığını idrar ile dışarıya atar. Bu yüzden nispeten çok yüksek olmadıkça kullanım oranı vücut tarafından ayarlanabilir.

Bununla birlikte, B12 vitamininin bazı durumlarda nadir yan etkilere neden olduğu gösterilmiştir.

B12 vitamini yan etkieri akne ve dermatit (döküntü) gibi cilt sorunlarına yol açabilir, yüksek dozlarda böbrek hastalığı olan kişilerde problem oluşturabilir, annelerde aşırı yüksek B12 seviyeleri, çocuklarında daha yüksek otizm riski ile ilişkilenidirilebilir.

Basit bir vitamin-mineral hatta bir besin kaynağı dahi olsa lütfen sağlık uzmanınıza danışmadan kullanmayınız. Bu alanda Klinik Psikonöroimmünoloji Terapisti ve Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin'den detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler.