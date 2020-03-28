Bel Fıtığı İyileşir mi ?

Omurga, vücudun üst kısmında bulunan iskelet sisteminin temelini oluşturur. İnsan omurgası, omur dediğimiz kemikler ve bu kemikler arasında bulunan ve amortisör görevi gören disklerden oluşur. Omurga, vücut ağırlığını taşıyarak vücudumuzun düzgün durmasını sağlar. Vücut ağırlığının büyük bir bölümünü omurganın bel kısmında bulunan 5 adet omur ve disk taşır. Bel fıtığı; bel bölgesinde bulunan bu disklerin her hangi bir sebebe bağlı olarak veya omurga kemiklerinde meydana gelen bozulmalar sonucu oluşur. Yıpranan, dejenere olan ya da kayan diskler omurilikten çıkan sinirlere baskı uygulayarak şiddetli ağrılara yol açar.

Bel Fıtığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Bel fıtığı oluşumuna yol açan diskin kayması ya da bu yapının dış bölümünün yıpranması, birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Ancak bel fıtığına neden olan etkenlerin başında yaşlanma ve dejenerasyon, aşırı kilo ve ağır yük kaldırmaya bağlı ani gerilimler yer alır. Özellikle bel bölgesi, karın bölgesi kaslarınında bu duruma bağlı olarak gücünü kaybetmesiyle de fıtık problemi kaçınılmaz bir gerçek halini alır. Bel fıtığı oluştuktan sonra vücutta bazı belirtiler meydana gelir. Bu belirtilere değinecek olursak...

Bel, bacak, kalça ve ayaklarda şiddetli ağrı

Bacak ve ayak bölgesinde uyuşma ve karıncalanma

Yürürken, ayakta sabit dururken ve hareket ederken zorlanma

Çabuk yorulma ile birlikte uzun süreli yürüyememe

İdrar tutamama ( beyin ve sinir cerrahına başvurun )

Denge kaybı ( beyin ve sinir cerrahına başvurun )

Kas gücünde kayıp ( beyin ve sinir cerrahına başvurun )

Burada değinilen belirtilerin tamamı ya da bir kısmı sizde de mevcutsa hemen uzman bir hekime danışın. Hekiminiz standart bir klinik muayenesi, röntgen ve MRI gibi tetkiklerle bel fıtığı rahatsızlığınızın olup olmadığını ortaya koyacaktır. Burada hekim tarafından teşhis ve tanı koyulduktan sonra mevcut durumunuza göre uzman bir fizyoterapist'e danışmanız fıtık probleminizden kurtulmada etkin, etik ve başarılı bir davranış olacaktır.

Bel Fıtığı Tedavisinde Fonksiyonel Tıp

Uzman hekim tarafından bel fıtığı teşhisi konulduktan sonra tedavi aşaması başlar. Halk arasında bel fıtığı tedavisi için yaygın olarak bilinen tedavi yöntemi ameliyat olsa da, aslında cerrahi müdahale en son tercihtir. Bel fıtığı tedavisinde cerrahi müdahale zorunluluğu olan vakaların sayısı yalnızca %2'dir. Geriye kalan vakaların tedavisi için en etkili yöntemlerin başında fizyoterapi ve rehabilitasyon gelir. Fizyoterapi; farklı nedenlerle kaybedilen fonksiyonel hareketleri geri kazandırmak için yapılan;

-Manuel Terapi

-Osteopati

-Psikonöroimmünoloji ( Beslenme ve mineral vitamin takviyeleri )

-Egzersiz ( Kas gücü geri kazanımı )

-Kinesiotape ( Bantlama )

gibi bütüncül ve fonksiyonel fizyoterapi yaklaşımlarını içerir. Soğuk-sıcak uygulamaları, bazı elektroterapi uygulamaları ya da çeşitli dalgalar aracılığıyla yapılan tedavilerde uygulanan yaklaşım da çok önemlidir. Çünkü klasik fizik tedavi olarak adlandırılan uygulamalar 1900'lü yıllardan bu yana değişmemiş uygulamalardır . Fizyoterapide ana amaç kişilerin yaşamsal faktörlerini sağlıklı bir şekilde yeniden kazanmasını sağlamaktır. Bel fıtığı hastalarına uygulanan fizyoterapi yöntemleri ile hastalık tamamen tedavi edilebilir. Ayrıca fizyoterapi sayesinde cerrahi müdahalenin getirmiş olduğu riskler ve zorluklardan da kurtulabilirsiniz. Burada tekrar altını çizmekte yarar var; teşhis ve tanısı bel fıtığı olarak koyulmuş hastanın durumunun cerrahilik olmaması gerekmektedir ki fizyoterapi ile mutlak başarı sağlanabilsin. Bu durumda fizyoterapistinizin görüşüde önemlidir.

Bel Fıtığı Tedavisinde Bütüncül Fizyoterapi'nin Önemi

Gelişen tıp teknikleri doğrultusunda bel fıtığı tedavisinde bütüncül yaklaşım ön plana çıkmıştır. Sadece hastalıkların meydana getirdiği ağrılardan kurtulmak yerine, vücuda bütüncül bir bakışla yaklaşılmaktadır. Hastalığın nedenleri ve temelleri araştırılarak ortaya konulmaktadır. Tedavi yapılırken ortaya konulan sorunlar giderilmektedir. Böylece hastalık tekrar etmeyecek şekilde tedavi edilirken bütün vücutta bir iyileşme sağlanmaktadır. Bu bağlamda hem farklı cihazlarla hemde egzersiz ve beslenme durumları kullanılmaktadır. Bunlarla birliket ellerle uygulanan osteopati ve manuel terapi ile herhangi bir cihaz kullanılmadan, çeşitli hareketler ya da el ile uygulamalar yapılarak, hastanın ağrı olan ya da ağrıya sebebiyet veren bölgelerinin çalıştırılması sağlanır. Doğru şekilde uygulanan fizyoterapi bel fıtığı tedavisi için en sağlıklı ve etkili yöntemdir. Uzman hekim tarafından bel fıtığı teşhisi konulduğu taktirde, doğru fizyoterapi tedavisini almak için Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin'e başvurabilirsiniz.

Yazar: cPNİ, MT, Uzm. Fzt. Ahmet Burak SEZGİN