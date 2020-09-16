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HaberlerUzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin Can boyundan geçer!

2017 yılında 28 kişi (16 kadın, 12 erkek) üzerinde yapılmış bir çalışma.

Çalışmaya katılan bireylerin yutkunmaya dair hiç bir bozukluğu yok.

Katılımcıların yaş ortalaması 30-50 arasında değişmekte.

Çalışma; boyun pozisyonları değiştirilerek oluşan boyun kasları gerginlikleri ve yutkunmada kullanılan eklem-kas fonksiyonları videoflorografik ölçüm yapılarak değerlendirilmiş.

Sonuç; boyun mekaniğindeki değişim ve boyun kaslarında ki artan gerginlik yutkunma refleksini olumsuz olarak etkilemiş.

Yorum

Hastalarım her zaman bilirler ve her zaman söylerim; Vücut bir bütündür. Her hastalık bütüncül bir pencerede değerlendirilmelidir. Duruş bozukluğu başta olmak üzere mekaniği bozulmuş boyun yapısı ve boyun kaslarında ki gerginlik ‘ Yutkunma Refleksinizi ‘ dahi etkilemekte

Referans

PMCID: PMC5685148

PMID: 29184396

Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
bilgi@ahmetburaksezgin.com
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