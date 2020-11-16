Covid-19 ile mücadelede nasıl ve ne kadar egzersiz yapmalıyız?

Yeni koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), küresel olarak tüm insanlarda fiziksel aktivitede büyük bir etkiye sahip görünüyor. Pandemi, Dünya çapında birçok insanı evde kalmaya zorladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),

-6-17 yaşındaki kişiler için 60 dakika / gün orta-şiddetli fiziksel aktivite (serbest olarak)

-Yetişkinler ve yaşlılar için 75 dakika / hafta şiddetli Sporcular için ise; 150 dakika / hafta orta derecede fiziksel aktivite önermektedir. Egzersiz modelleri olarak ise; sırasıyla kas ve kemik güçlendirme egzersizleri yapılabilir.

Bisiklet sürme, yürüyüş, aerobik egzersizler etkilidir. Vücut ağırlığı ile yapılan güçlendirme egzersizleri, dans ve bireyi aktif tutacak video oyunları ile evde aktif kalmak pratik birkaç örnek olabilir.

Egzersiz; COVID-19’un zararlı fiziksel ve zihinsel yan etkilerini önlemeye yardımcı olabilir.

Egzersiz kişinin doğal bağışıklığını geliştirir ve viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca sosyal izolasyona bağlı olarak gelişen stres, anksiyete ve hareketsizlik gibi izolasyonun olumsuz etkilerini hafifletir.

SARS-CoV-2'nin insan vücudunda ki davranışı hala tam olarak anlaşılmadığından ve çoğu insan beslenme, psikolojik yüklenim, stres artışı gibi bağışıklığı zorlayıcı ortamlarla sınırlı olduğundan, egzersizin aşırı yoğunluklarda ve zorlayıcı hacimlerde yapılması tavsiye edilmeyebilir.

Sağlıklı günler.

Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin

Referanslar

DOI: 10.1055/a-1283-6256

DOI: 10.1080/23750472.2020.1757494