EGZERSİZ CORONA VİRÜS RİSKİNİ AZALTIYOR !

' Egzersiz yapmanın Covid-19 virüsü ve bağışıklık sistemi üzerine etkisi' ile ilgili yaptığım bu detaylı çalışmayı siz sağlıklı yaşıyoruz ailesi ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım.

Publishmed Tıbbi Dergi Yayıncılığı ve geçtiğimiz hafta Dünyaca ünlü The New York Times gazetesininde yayınladığı Korona Virüs ve egzersiz ilişkisinin önemini siz değerli Sağlıklı Yaşıyoruz ailesi ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Egzersiz yapmak bağışıklık sistemimizi korona virüs ile mücadele'de nasıl etkiler ? Sorusu'nu cevaplamaya çalışacağım kısaca. Korona virüs salgını ile bu soru büyük önem ve aciliyet kazandı.

Egzersiz yapmak vücudumuzun enfeksiyonlar, zararlı bakteriler ve en önemlisi virüsler ile mücadele etmekte önemli bir savunma kalkanı parçası. En son bilimsel çalışmalar özellikle beslenmeninde içerisinde olduğu doğru yaşam ve hareket formunun bağışıklık sistemimizi önemli düzeyde güçlendirdiğini, yapılan tek bir egzersizin bile virüslerle mücadelede bağışıklık yeteneğimizi artırabileceğini ve geliştirebileceğini ileri sürüyor.

Ancak bazı akademik çalışmalar egzersiz türünün, egzersiz miktarının ve egzersiz seviyesinin bağışıklık sistemi yanıtlarımızı olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermekte. Nitekim maraton koşucuları üzerinde yapılan bir çalışmada koşu sonrası maratoncuların enfeksiyona yakalanma risklerinde artış görülmüş. Buda egzersiz şiddet ve miktarının bazen bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini göstermekte. Bunun yanında 2005 yılında hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada daha fazla hareket ettirilen hayvanların 'influenza' virüsünden etkilenme olasılığıda azalmış.

Sonuç: Koronavirüs ile mücadelede egzersiz yapmak her zaman güvenlidir ve oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltacaktır. Egzersiz süresi, şiddeti ve nasıl olması gerektiği önemlidir. Egzersiz yapılacak yerin ortam şartları ile hijyen çok önemlidir. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım sonra ! Unutulmamalıdır ki; vücut bir bütündür ve ne olursa olsun bütüncül düşünmek gerekir. Bir fizyoterapist'e danışmanız dileğiyle.

Sağlıklı günler.

Yazar: cPNİ, MT, Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin