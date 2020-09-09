Kolajen; vücudunuzda en fazla bulunan proteindir. İnsan vücut yapısının %70’inde vardır diyebiliriz. Ayrıca protein bileşimlerinin de yaklaşık üçte birini oluşturur.

KOLAJEN VÜCUDUMUZDA NEREDE BULUNUR?

Kolajen;

-Kemiğin,

-Cilt yapısının,

-Kasların,

-Tendonların,

-Bağların,

-Eklemlerin ve neredeyse tüm vücut yapılarının tamamında bulunur.

Vücutta kas-iskelet sisteminin ana yapı taşlarından birisidir.

Kolajen ayrıca; vücuttaki tüm kan damarları, gözün korneası, hatta ve hatta dişler dahil olmak üzere vücudun diğer birçok yerinde de bulunmaktadır.

Kolajeni ayrıca tüm bu vücut yapılarını bir arada tutan "yapıştırıcı" olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü kelime manası olarak yapıştırıcı anlamına gelen Yunanca “kólla” kelimesinden türemiştir.

KOLEJEN NE İŞE YARAR?

Vücutta en az 16 çeşit kolajen vardır. Dört ana tür olarak; Kolajen Tip I, II, III ve IV' tür.

Bu türleri daha derinlemesine inceleyecek olursak;

Tip I Kolajen: Bu tip kolajen, vücudumuz kolajeninin %90'ını oluşturur ve yoğun bir şekilde paketlenmiş bir arada bulunan liflerden yapılır. Örnek verecek olursak; deri, kemik, tendon, lifli kıkırdak doku, bağ dokusu ve diş yapısında bulunan ve destek sağlayan kolajen diyebiliriz.

Tip II Kolajen: Daha gevşek bir şekilde paketlenmiş lif yapıdan oluşan kolejendir. Eklemlerinizi yastıklayan elastik kıkırdakta fazla seviyede bulunmaktadır.

Tip III Kolajen: Kas, organlar ve arter denilen damar yapısında bulunan ve bu yapıları destekleyen kolajen tipidir.

Tip IV Kolajen: Bu tür kolajenler ise vücutta filtre görevi gören cilt yapılarında yoğunlukla bulunur. Yaşlanmaya bağlı olarak vücutta azalırlar. Bu kolajen azlığının en belirgin gözlem şekli de yaşla birlikte kırışan cilt dokusu ve fasyadır. Zamanla cilt doku bu kolajen miktarının azalması ile daha az sert ve esnek hale gelmektedir.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRAN BESİNLER NELERDİR?

Vücudumuzda kolajen üretimini desteklemek için öncelikle kolajenin vücutta nasıl üretildiğini anlamak gerekir.

Kolajen vücutta prokollajen olarak, vücudun iki önemli aminoasidi olan glisin ve prolinin birleşmesiyle açığa çıkar. Vücut bu işlemi yaparken büyük oranda C vitamini kullanır.Aynı zamanda glisin ve prolinin içeriğinde bulunduğu besinlerle birlikte vitamin c kullanılması bu ürünlerin vücutta var olması ve desteklenmesi için büyük önem taşır.

Bu bilgilerden yola çıkarak vücutta kolajen üretimini arttırmak ve desteklemek için öncelikle zemini ve üretim için kullanılan hammaddeleri arttırmak ve desteklemek gerekir. Dolayısıyla glisin, prolinin ve C vitamini yönünden güçlü ve zengin beslenmek kolajen üretimini destekleyecektir.

Peki kolajen üretimini arttıran bu besinler nelerdir?

-Vitamin C gıda desteği alımı,

-Turunçgillerin tüketimi,

-Dolmalık biberler(renkleri fark etmez)

-Yumurta ve yumurta beyazı,

-Buğday tohumu,

-Lahana,

-Kuşkonmaz,

-Mantar,

-Tavuk derisi,

-Ciğer,yürek vb. sakatat grupları,

-Kaju fıstığı,

-Kakao tozu,

-Mercimek,

-Kırmızı et,

-Tüm deniz mahsülleri,

-Baklagiller,

-Tofu (bir tür Uzakdoğu protein kaynağı),

-Fermente edilmiş süt ürünleri,

-Kemik suyu,

-İlik suyu

KOLAJEN ÜRETİMİNİ NELER AZALTIR?

-Çok fazla şeker tüketimi,

-Rafine karbonhidratlar,

-Fazla unlu gıda tüketimi,

-Fast-food tüketimi,

-Sigara içmek,

-Alkol tüketimi,

-Hareketsiz yaşam,

-Egzersiz yapmamak,

-Aşırı güneş ışığına maruz kalmak,

-Ultraviyole ışınları ve radyasyona maruz kalmak.

KOLAJEN KULLANIMININ FAYDASI NEDİR?

Çalışmalar kolajen takviyeleri içerisinde hidrolize kolajen ve jelatin türlerinin daha popülerite kazandığını göstermekte. Hangi tür ve içeriğin sizler için etkili olacağına da sağlık uzmanınız karar verecektir.

-Cilt sağlığında,

-Kırışıklıkların giderilmesinde,

-Eklem, kıkırdak ve kemik sağlığında,

-Artritli kronik hastalıklarda,

-Diz,kalça ve kireçlenme problemlerinde,

-Sporcularda ve bireysel kişilerde kas kütlesinin arttırılmasında,

-Bağırsak problemlerinde etkin ve güvenilirdir.

KOLAJEN ZARARLI MI?

Kolajen hakkında yapılmış tüm çalışmalara bakıldığında zararı veya yan etkisi konusunda sınırlı çalışmanın olduğu görülmekte.

Kolajenin zararlı olabileceğine dair güvenilir bir çalışma bulunmaktadır.

KOLAJENİN YAN ETKİSİ VAR MI?

-Kolajen yan etkisi olarak;

-Mide bulantısı,

-Ağızda hoş olmayan bir tat,

-Mide ekşimesi,

-Varsa alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler oluşturabileceği söylenmiştir.

Mutlaka kullanım öncesi sağlık uzmanınıza ya da hekiminize danışmanız gerekir.

GÜNLÜK NE KADAR KOLAJEN KULLANILMALI ?

Çalışmalar günlük kolajen alımının 2.5 gr’dan 10 gr’a kadar çıkabileceğini göstermiştir. Bazı kaynaklar kolajen kullanımının düşüklüğü ve kişiye özel olarak maksimum 30 gr’a kadar çıkabileceğini belirtmiştir. Ancak burada karar verecek kişi mutlaka ilgili sağlık uzmanınızdır ve size özel olarak kullanım şekliniz planlanmalıdır.

KOLAJEN KİLO ALDIRIR MI?

Kolajen kullanımı kilo aldırmanın aksine düzenli ve doğru kullanıldığı takdirde kilo vermek ve sıkılaşmak için doğru bir tercih olacaktır.

Detaylı bilgi almak ve danışmak için Uzman Fizyoterapist ve Klinik Psikonöroimmünoloji Terapisti Ahmet Burak Sezgin’e danışabilir, detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler.