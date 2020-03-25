Listezis "Bel Kayması" Nedir?

Tıp Dünyası arasında listezis olarak anılan halk arasında bel kayması olarak bilinen bu rahatsızlık pek çok farklı nedenlerden omurga kemiklerinin öne ya da arkaya doğru kayması ile ortaya çıkan rahatsızlıktır. Omurgalar, normal durumda üst üste ve bir düzen halinde dizilidir. Bu dizilim, bütünsellik içerisinde aralarında bulunan eklem ve bağ dokularıyla birbirlerine bağlıdır. Her omurganın arasında bulunan disk ve faset eklemleri vardır. Ön bölümünde olanlara disk eklem, arka bölümünde olanlara faset eklem denir.

Bel kayması durumunda, omurlardan biri öne ya da arkaya doğru hareket eder. Gerçekleşen bu kayma hareketine bağlı olarak omurlar arasındaki dokular sıkışır. Yine omurların içinde bulunan omurilik ve sinirler de sıkışır. Böylece başta bel ağrısı olmak üzere kalçada, bacaklarda ve ayak parmaklarında ağrı, karıncalanma, yanma ve uyuşma gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkar.

Bel Ağrılarına Dikkat! Bel Kayması Nasıl Teşhis Edilir?

Bel ağrısı şikayeti ile doktora başvuranların yaklaşık olarak % 10'u, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda bel kayması teşhisi alır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanılır. Bel kayması vakaları çoğunlukla genetik yatkınlık, yaş, hayat tarzı, beslenme bozuklukları, hareketsizlik, ön ağırlık denilen göbeklenme ve kazalara bağlı olarak görülür. İlk ve en mühim tanı, bel ağrısı olmasına rağmen bazı hastalarda bel ağrısı şikayeti görülmeyebilir. Şikayetler sadece eğilirken, ayağa kalkarken, otururken ve yataktan doğrulurken görülebilir. Bel kayması belirtileri, sorun tedavi edilmediği sürece devam eder. Çoğu zaman da artış gözlenir. Hasta, bel ağrısı şikayeti ile doktora başvurduğunda doktor ilk önce hastanın ayrıntılı olarak öyküsünü dinler. Ardından fizik muayene yapılır ve eğer gerekli görülürse ek tetkik olarak radyolojik görüntüleme ister. Yapılan değerlendirme sonucunda bel kayması teşhisi koyulur. Bel kaymasının şiddetine göre tedavi düzenlenir. Bu tedavi, cerrahi müdahale olabileceği gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon ( fizyoterapi ) programının uygulanması'da olabilir. Özellikle cerrahi gerektirmeyen, cerrahi uygulanamayacak olan durumlarda mutlaka fizyoterapist değerlendirmesi şarttır. Fizyoterapi bu hastalar için doğru bir yoldur. Dolayısıyla bu konuda teşhis ve tanı hekim tarafından koyulduktan sonra mutlaka bir fizyoterapist'e de başvurmanız sizin için en sağlıklı yol olacaktır.

Bel Kayması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bel ağrısı şikayetiyle hasta doktora başvurduğunda ayrıntılı olarak anamnez alınır yani hastanın öyküsü dinlenir. Ardından fizik muayene yapılır. Hekimin isteği üzerine yapılan radyolojik görüntüleme ile eğer varsa bel kayması teşhisi koyulur. Bel kaymasının çeşidine ve şikayetlere göre tedavi düzenlenir. Bazı vakalarda istirahat etmek yeterli olabilir. Bazı durumlarda da karın ve sırt kaslarını güçlendiren egzersiz programları tedavi için önerilir. Bel kaymasının şiddetine bağlı olarak doktor, hastayı fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne yönlendirerek, kendisine özel bir program oluşturulmasını önerebilir. Diğer bir seçenek de ilaçla tedavidir. Çok ilerlemiş olan durumlarda ise omurganın eski yapısına kavuşması için cerrahi operasyon gerekir.

Bel Kayması 'nda (Listezis) Bütüncül Fizyoterapi Yüksek Başarı Oranına Sahip !

Daha öncede bir çok yazımızda bahsettiğimiz ve anlattığımız bütüncül fizyoterapi uygulamaları omurilik rahatsızlıklarında bel kayması başta olmak üzere bir çok hastalıkta yüksek başarı oranına sahip. Eğer sizin de bel kayması olarak adlanırılan listezis sorununuz varsa, sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu konuda ilk önce ilgili hekim'e sonrasında ise Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin'den gönül rahatlığı ile başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler.

Yazar: cPNİ. MT. Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin