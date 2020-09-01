Manuel terapi nasıl yapılır?

Manuel terapi metodu; dünyada ve ülkemizde yıllardır fizyoterapistler veya hekimler tarafından uygulanan bir tedavi biçimidir. Herhangi bir makine, cihaz, iğne veya ilaca gereksinim duyulmadan rahatlıkla uygulanır.

Manuel terapi sırasında fizyoterapistler eklemlerde meydana gelen hareket bozukluğu, kas gerginliği, kas spazmı, eklem kısıtlılığı ve ağrılı hareket gibi çeşitli nedenlerden kaynaklı ağrıları tedavi ederler. Kas dokusunda gerekli baskıyı yaparak ve bölgedeki eklemleri manipüle (yüksek hızlı teknik kuvvet) ederek ağrıları azaltır ve bunu el yordamıyla gerçekleştirirler. Manuel terapi fizyoterapistler tarafından başarıyla uygulanır ve tedaviyi tamamlayıcı etkiye sahiptir.

Manuel terapide nelere dikkat edilmeli?

Hekimler uygulama öncesi tüm gerekli teşhisleri yaparlar. Fizyoterapi öncesi riskin önlenilmesi için terapinin uygulanacağı bölgenin kemik, sinir ve kas hasarı tam olarak tespit edilir. Ayrıntılı bir değerlendirme sonrası gerekli fizyoterapi uygulamalarını içeren bir tedavi yöntemi izlenir. Hekimler manuel tedavinin yanı sıra sağlıklı beslenme tavsiyeleri, ihtiyaç halinde ilaçlar önerebilir. Hekim ve fizyoterapistin ortak multidisiplinler çalışması doğrultusunda hasta rahatlıkla başarı elde eder.

Manuel terapi kimlere yapılır?

Manuel terapi uygulamaları; eklem ve kas rahatsızlıkları olan, yeterli hareket kabiliyetine sahip olmayan, hareket alanında iskelet ve kas kaynaklı kısıtlamaları bulunan kişilere rahatlıkla uygulanabilir ve tedavilerinde yardımcı, tamamlayıcı rol üstlenir. Manuel terapi bu bağlamda acısız doğal hareketi sağlamak, kaslardaki fazla gerginliği atmak ve eklemleri kuvvetlendirmek maksatlı uygulanır. Kronik sırt ve bel ağrılarının tedavilerinde oldukça etkilidir. Omurga başta olmak üzere eklem problemlerinde hızlı ve güçlü etki sağlar. Manuel terapi aynı zamanda bağ çekilmeleri ve sinir sıkışması problemleri gibi sorunlarının tedavilerinde de kişilere destek sağlar.

Manuel terapi faydalı mıdır?

Gerek tedavi ve iyileşme süreçlerinin kısalığı gerekse tedavi sonrası elde edilen başarı oranlarının yüksek olması sebebiyle birçok insan manuel terapi uygulamalarını tercih ediyor. Uygulama sonrası elde edilen başarılı sonuçlardaki yüksek oran göze çarpmaktadır. Herhangi bir şekilde cihaz, makine, ilaç ve iğne kullanılmadan yapılan fizyoterapi uygulamaları ile gerginlik, ağrı ve diğer pek çok sorun azaltır ve istenilen hareket yeteneği kişiye el yordamı ile kazandırılır. Bunların yanında en önemli avantajlarından biri ise manuel terapi yönteminin hiçbir şekilde yan etkisinin olmamasıdır. Hekim tarafından teşhis tanısı koyulan rahatsızlıkların fizyoterapistiniz tarafından değerlendirilmesi ile uygulanabilirlik varsa manuel terapi en etkili tedavi seçenekleri arasında gösterilebilir.

Hangi hastalıklarda manuel terapi uygulanır?

Fizyoterapi alanında bir alt dal uzmanlık olan manuel terapi ile eklem ve kas sisteminden kaynaklı birçok hastalık tedavi edilebilir. Geçmişi Hipokrat’a kadar dayanan manuel terapi yıllardan beri;

Boyun fıtığı,

Sinir sıkışması,

Miyofasyal ağrı sendromu,

Tetik nokta problemi,

Bel fıtığı,

Bel kayması,

Boyun düzleşmesi,

Bel düzleşmesi,

Kireçlenme,

Fibromiyalji,

Migren,

Kas yırtılması,

Diz, kalça, dirsek, el bileği ve tüm eklem sorunları,

Donuk omuz,

Topuk dikeni,

Plantar fasiit,

Skolyoz,

Kifoz ve lordoz rahatsızlıkları,

Duruş (postür) bozukluğu,

Fasya gerginlikleri,

Karpal tünel sendromu ve daha birçok hekim tarafından tanısı konulmuş ve fizyoterapist değerlendirmesine uygun hastalıklarda başarılı, etkin ve güvenilir bir şekilde uygulanabilir.

Manuel terapiyi kimler uygular?

Manuel terapi, hastaya uygun olarak alanında uygulayabilir yeterliliğe sahip uzman fizyoterapist ve hekimler tarafından uygulanır. Kişi sağlık profesyoneli değilse ya da bu alanda yeterli donanım ve eğitim birikimi yok ise kişide geri dönülemez problemler oluşturabilir. Kişi ilgili hekim kontrolü ve fizyoterapist değerlendirmesinden geçmediği takdirde ve uygun şartlar sağlanmadığında uygulanan manuel terapi hastada ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilir. ABD'de yanlış manuel terapi uygulamaları sonucunda ölümle sonuçlanan vakalar bulunmaktadır. Unutmayın ki sağlık asla kolay kazanılan ya da kolay harcanan bir unsur değildir. Lütfen manuel terapi uygulamalarında ilgili sağlık uzmanınıza danışın.

Sağlıklı günler...