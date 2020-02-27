Manuel Terapi Nedir, Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Günümüzde zor hayat şartları, stres ve yorgunluk, vücudumuzdaki kasların istemsizce kasılmasına yol açar. Hareketsizlik, kötü beslenme, uyku bozuklukları gibi birçok etken omurgamızda ve eklemlerimiz de hasarlar meydana gelmesine neden olur. Giderek hareketlerimiz kısıtlanır ve dayanılması güç ağrılar eşlik eder. Tüm bunlar yaşam kalitemizi yavaş yavaş düşürür... Ancak dilerseniz manuel terapi ile kaslarınızı, eklemlerinizi ve sinir sisteminizi, dolayısıyla tüm vücudunuzu rahatlatabilir; böylelikle siz de huzurlu bir nefes alabilirsiniz.

Manuel Terapi Nasıl Uygulanır?

Patolojik olmayan ve manuel terapi’ye uygunluğu olan kişilerde kronik yada akut ağrıların giderilmesinde ve tedavisinde en etkili yöntemlerden biri kuşkusuz manuel terapidir. Kısaca, özel tekniklerle yapılan, sadece elle uygulanan, cihaz ya da makineye ihtiyaç olmadan yapılan fizyoterapi şekli olarak tanımlayabiliriz manuel terapiyi. Ortopedik rahatsızlıkları olan hastalarda çok yüksek oranda iyileşmeyi sağlayan tedavi, ilaçsız ve ameliyatsız olduğu için kolayca uygulanabilir. Özel teknik ve farklı uygulamalar içeren manuel terapi yöntemi sayesinde, hastaların gereksiz ameliyatları önlenir ve daha konforlu yaşaması hedeflenir. Poztizometrik, relaksasyon, maniplasyon ve mobilizasyon adlarından oluşan, mutlaka uzman bir fizyoterapist tarafından uygulanması gereken yöntem ve teknikleri kapsar ve bu tekniklerden hastaya uygun olanı kullanılır.

Genellikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmı, kas gerginliği ağrılarını ve eklemlerdeki fonksiyonel bozuklukları gidermek için tercih edilir. Eklemlerdeki hareket kısıtlığını düzeltir, bel, boyun ve fıtık ağrılarında fayda sağlar. Dünyada bilinirliği yeni yeni başlasa da aslında kökeni yüzyıllar öncesine tıbbın babası Hipoktar’a kadar dayanır. Ülkemizde de yeni yeni uygulanmaya başlan manuel terapiyi "el ile tedavi" adı ile siz de duymuş olabilirsiniz. Bu özel teknik manuel terapist dediğimiz özel eğitim almış manuel therapist ünvanına sahip uzman terapist kişiler tarafından uygulanır. Tecrübeli manuel terapist vücuttaki sorunun nedenini fizyoterapiye özgü çeşitli testler yaparak bulur. Bireyin eskisi gibi ağrısız hareket etmesini sağlamak için de elle tedavi yöntemini profesyonelce uygular.

Manuel terapinin diğer tedavi yöntemlerine göre birçok avantajı vardır. İlaç kullanımı gerektirmez ve herhangi bir yan etkisi yoktur. Çok kısa sürede iyileşme sağlar. Ağrının büyük kısmı ilk uygulamada gider. Elle dengeleme yapılarak omurganın hizalanması sağlanır. Özel teknik, bilgi ve beceri isteyen bir yöntemdir. Hastanın vücudundaki sorunlar özel testlerle değerlendirilir. Sorunun ana kaynağı bulunur. Kişiye ve hastalığa özel tedavi ve teknik uygulanır. Doğru ellerde yapıldığında hayat kalitesini arttıran etkili, harika bir yöntemdir. Bütüncül çalışma ilkesiyle mutlak egzersiz ile kombine ilerler. Bu durum kalıcılığı ve etkiyide arttırır.

Manuel Terapi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

· Boyun rahatsızlıkları; boyun fıtığı, boyun düzleşmesi ve boyunla alakalı baş ağrıları

· Bel rahatsızlıkları; bel fıtığı, eklem blokajları, kanal daralması, bel kayması

· Diz rahatsızlıkları; menüsküs yırtığı, ön, yan, çapraz ve arka bağ yırtığı, diz protezi sonrası rehabilitasyon

· Kalça problemleri; kalça çıkığı, kalça protesi sonrası rehabilitasyon

· Dirsek problemleri; Lateral epikondilit (tenisçi dirseği), medial epikondilit (golfçü dirseği)

· Omuz problemleri; sinir sıkışması, kas yırtılması, donuk omuz, sıkışma sendromu

· Skalyoz (Omurga eğrilikleri)

· Sakroiliak (Kuyruk sokumu, pöç ağrısı)

· Sinir sıkışmaları (Radial, median, ulnar sinirler)

· Postural kifoz (kamburluk)

· Eklem problemleri

· Ayak bileği rahatsızlıkları, halluksvalgus, tarsal tünel sendromu, topuk dikeni,

· El bileği rahatsızlıkları; karpal tünel sendromu

· Kırık sonrası rehabilitasyon

Bu rahatsızlıklardan bir veya birkaçı siz de varsa mutlaka manuel terapi ile tanışmalısınız. Tabiki öncelikle bu hastalıklara yönelik hekim teşhis ve tanısı gerekmekte ve manuel terapiye uygunluğunuz sağlanmalıdır. Kendinizi emin ellere bırakarak ağrılarınızı bir an önce geride bırakmalı, biraz olsun rahatlamanın tadını çıkarmalısınız.

Yazar: Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin