Migreniniz varsa size bir kaç önerim olacak !
Migren günümüzde çok yaygın bir sorundur. Dünya'da kadınların % 18'ini, erkeklerin ise % 6'sını etkilemektedir.
Bazı çalışmalar migrenin genetik bir bozukluk olduğunu göstermiştir.
Ancak yapılan farklı ve bir çok çalışma ise;
Migreni Neler Tetikler ?
Besin gruplarında yaygın olarak bildirilen migren tetikleyicileri arasında;
MİGREN ATAĞI NASIL AZALIR
Migren atakları birden çok faktöre bağlıdır. Beslenme dışında da migren için bir çok tetikleyici faktör vardır. Stresli olduğunuzda, iyi uyumadığınızda veya egzersiz yapmadığınızda yiyecekle gelen atak sıklığı artabilir. Ancak burada durum yine bütüncül düşünmeyi gerektirir. Çünkü yanlış yapılan birden çok faktör bir arada bulunmaktadır. Kısaca migrene katkıda bulunan tüm bu yanlışlıkların toplamıdır. Sadece tek bir besin yanlışlığı değil.
MİGREN AĞRISI NASIL GEÇER
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Referans: Sun-Edelstein C and Mauskop A. Foods and supplements in the management of migraine headaches. Clin J Pain 2009;25:446-452.