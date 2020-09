Migreniniz varsa size bir kaç önerim olacak !

Migren günümüzde çok yaygın bir sorundur. Dünya'da kadınların % 18'ini, erkeklerin ise % 6'sını etkilemektedir.

Bazı çalışmalar migrenin genetik bir bozukluk olduğunu göstermiştir.

Ancak yapılan farklı ve bir çok çalışma ise;

Çevresel düzenlemeler ile,

Yaşam tarzı değişimleriyle,

Doğru beslenme teknikleri ve önerileriyle birlikte düzenleyecekleri programlarla migren hastalığını kontrol altına alabileceklerini göstermekte.

Migreni Neler Tetikler ?

Besin gruplarında yaygın olarak bildirilen migren tetikleyicileri arasında;

Alkol(bira, kırmızı şarap vs.)

Şeker

Çikolata

Eskitilmiş peynirler, kurutulmuş etler, tütsülenmiş balık türleri,

Maya,

Nitrat ve nitrit içeren gıda koruyucuları, yapay tatlandırıcılar Monosodyum glutamat (MSG) yer alır.

MİGREN ATAĞI NASIL AZALIR

Migren atakları birden çok faktöre bağlıdır. Beslenme dışında da migren için bir çok tetikleyici faktör vardır. Stresli olduğunuzda, iyi uyumadığınızda veya egzersiz yapmadığınızda yiyecekle gelen atak sıklığı artabilir. Ancak burada durum yine bütüncül düşünmeyi gerektirir. Çünkü yanlış yapılan birden çok faktör bir arada bulunmaktadır. Kısaca migrene katkıda bulunan tüm bu yanlışlıkların toplamıdır. Sadece tek bir besin yanlışlığı değil.

MİGREN AĞRISI NASIL GEÇER

Atak sıklığınızı not alabilir, özellikle baş ağrılarınız olmadan önce ne yediğinizi not alabilirsiniz. Bu size zamanla hangi gıdaların tetikleyici faktör olduğunu gösterir. Bazı gıdalar hemen tetikleyici rol oynar, bazı gıdalar ise 24 saati bulabilir. Atak sıklığınızın arttığı dönemlerde hangi yiyeceğin sizi rahatsız ettiğini tespit edebilirseniz 30 gün boyunca ilgili uzman görüşünüde alarak düzenleme yapabilir ve o gıdayı tüketmeyince nasıl bir reaksiyon olduğunu görebilirsiniz.

Yayın bilgilendirme amaçlıdır. Mutlaka hekiminize danışın.

Referans: Sun-Edelstein C and Mauskop A. Foods and supplements in the management of migraine headaches. Clin J Pain 2009;25:446-452.