Nasır Nedir ? Nasır Nasıl Geçer ?

Ayaklarımız bazen bizi gün boyunca taşıyan, belki de vücudumuzun en önemli parçalarındandır. Vücut ağırlığımızın taşıyıcısı ayakların sağlığı da bu yüzden çok önemlidir. Çünkü tıpkı bir binanın zemini gibi insane doğasınında zemini ayaklarıdır ve büyük önem taşır.

Pek çoğumuz farkına varmadan yanlış basarız, bu durum topuk, diz, hatta sırt ağrılarına bile yol açabilir ve bu durum bir çoğumuzun aklına bile gelmeyebilir. Ta ki bir bütüncül fizyoterapi ve fonksiyonel tıp fizyoterapisti bir uzmanla karşılaşıncaya kadar tabi. Modern yaşamla birlikte bilinçsizce, ayak sağlığını kötü etkileyen ayakkabılar giyildiğinde ise ayaklarda bir takım problemler oluşur. Bunlardan kişileri en çok rahatsız edenlerden biri de nasır problemidir.

Nasır Nasıl Oluşur ?

Ayak tabanında veya çevresinde tekrarlanan sürtünme, basınç, tahriş gibi etkenler sonucu deride cilt kalınlaşması olarak kendini gösteren durumun adıdır nasır. Zaman zaman ağrı veren nasırın, fizyoterapistler, ortopedistler ve ayak sağlığı uzmanları olan podologlar tarafından özellikle ayağa iyi oturmayan ayakkabılar, bozuk duruş, kötü iskelet ve kas sistemi bozuklukları sebebiyle oluştuğu belirtilir. Nasır, çoğu zaman ayak ve ayak parmaklarında ya da el ve parmaklarda da gelişebilir.

Nasır tedavisi nasıl yapılır ?

Öncelikle bu konuda mutlaka uzman desteği almanız gerekmektedir. Sizler neler yapabilirsiniz konusunda biraz bilgi verecek olursakl; Nasır tedavisi konusunda öncelikle sizin kolayca uygulayabileceğiniz basit ipuçlarından söz edebiliriz. Örneğin nasırlı bölgeyi ılık suda bekleterek işe başlayabilirsiniz. Yaklaşık 5-10 dakika arası beklettiğiniz bölgeyi bir ponza taşı ile dairesel hareketlerle ovabilirsiniz, böylece ölü deriyi çıkarmak mümkün olabilir. Aşırı sert yapmayın çünkü bu kanamaya ve tahrişe yol açabilir. Ardından nasırı yumuşatmaya yarayan bir losyonla nemlendirebilirsiniz. Kendiniz yapamıyorsanız nasır tedavisi için, ayak sağlığı ve bakımı konusunda uzman bir podologdan destek alabilirsiniz. Ayaklardaki nasırlar yanlış bir yürüyüş hareketinden, yanlış basış problemlerinden, kilo faktöründen dolayı da gelişir, ancak pek çoğu kötü oturan ayakkabılardan ve bozuk basış durumlarından kaynaklanır. Ortopedik olmayan ya da yüksek topuklu ayakkabılar bu konuda pek de masum değildir, bu yüzden özellikle kadınlar erkeklerden daha çok bu probleme maruz kalırlar.

Nasır Probleminin Tedavisinde FootBalance Ortopedik Tabanlık kullanımı çok önemli!

Ayaklarınızdaki nasırları aktivite sırasında daha fazla tahrişten korumak için öncelikle nasırınızın ayakkabıyla temasını kesecek medikal ortopedik tabanlık kullanabilirsiniz ama burada asıl önemli olan bu medikal ortopedik tabanlığın kalitesi, size özel olması, bir uzman tarafından hazırlanmış olması zorunluluğu, eski tip mantar yada silikon tabanlık olarak adlandırılan tabanlıklar olmaması ve tüm bu doğrularla birlikte, ayaklarınız için uygun boyutta ve şekilde bir ayakkabı seçmektir.

FootBalance Ortopedik Tabanlıklar Nasır Dostu !

Çok sık veya çok gevşek ayakkabılar bu sorunu gündeme getirebilir ve size sıkıntı verebilir. Ayaklarınızı yere dengeli basmak nasır sorununun üstesinden gelmek için çok önemlidir. Ayaklarınız üstünde daha güçlü ve sağlıklı durmak istiyorsanız tabanlıklardan faydalanabilirsiniz. Tabanlıklar dengeli basmanıza yardımcı olacak, duruşunuzu kolaylaştıracaktır. Bu konuda tercih edebileceğiniz FootBalance kişiye özel medikal ortopedik tabanlıklar, ince ve hafif oldukları için bütün ayakkabılarla mükemmel uyum sağlayabilmektedir. Bu tabanlıklar kişiye özel olarak şekillendirilebilmekte ve yaşadığınız nasır probleminizi çözebilecek kabiliyet ve yetenektedir. Dinamik yani hareketli destek özelliği sayesinde de ayakları aktif tutan ve doğal ayak hareketlerinin artmasını sağlayan FootBalance tabanlıklar nasır oluşumunun engellenmesinde ve hatta nasır tedavisinde büyük fayda sağlar ve ayakla ilgili sakatlıkların yaşanmasını da tüm bunlarla birlikte engeller.

Doğru Basmak ve Doğru Hareket İçin FootBalance Kişiye Özel Medikal Ortopedik Tabanlık Kullanın !

Bu tabanlıklar sayesinde yere dengeli ve sağlıklı basabilmek, gün içindeki performansınızı da artıracaktır. Bu önemlidir çünkü kötü ayak sağlığı, fiziksel performansınızın düşmesine, fiziksel aktivitenin azlığı ise kalp hastalığı, diyabet, tansiyon, kas iskelet sistemi problemleri gibi hastalıkların yanı sıra kas kütlesinin de kaybına ve zayıflamasına neden olabilir. Vakit geçirmeden önleminizi alıp, ayağınıza uygun ortopedik tabanlıklardan faydalanabilir bizlere ulaşarak detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Her şeye rağmen nasırınızın neden oluştuğunu bilmiyorsanız, sertleşmiş olan bölge çok ağrılı ise ya da diyabet hastası iseniz mutlaka bir uzmana başvurmayı unutmayın. Bizler sizlerin sağlıklı hareket edebilmesi için varız. Hareketli kal, hoşçakal.

Yazar: Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin