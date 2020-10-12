Kötü bir beslenme şekline sahipseniz;

Bel fıtığı,

Belde kanal daralması,

Bel kayması vb. ameliyatlar sonrası yaşayabileceğiniz olumsuzluklar artabilir!

2005 - 2012 yılları arasında yapılmış 2017 yılında yayınlanmış güzel bir çalışma.

65-84 yaş arası lomber bölge cerrahisi geçirmiş ve ameliyattan 3 ay önce ‘kötü beslenme tanısı’ almış hastaların cerrahi sonrası iyileşme süreleri, enfeksiyon riskleri, başarı oranları vb. durumlar araştırılmış.

'Kötü beslenme tanısı' olmayan bireyler aynı yaş aralığında ve cerrahiye maruz kalma sonrası süreçleri karşılaştırılmış.

Sonuç:

'Kötü beslenme tanısı‘ olan bireylerin omurga cerrahisi sonrası yaşadıkları olumsuzluklar çok daha yüksek bulunmuş.

Yorum:

Cerrahi müdahale öncesi besin takviyeleri düşünülebilir, beslenme müdahalesi daha doğru olabilir. Sonrasında tekrar cerrahi durum değerlendirilebilir.

Not:

Cerrahi yanlıştır gibi bir algı oluşmamalıdır. Sağlık bir ekip işidir ve multidisipliner çalışılmalıdır.

En doğru yol akademik ve bilimsel yoldur.

Saygılarımla