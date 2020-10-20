BEL AĞRISI NEDEN OLUR ?

Kronik bel ağrısı yada omurga ağrısı; bel bölgesinde en az 3 ay süren ve devam eden sürekli ağrılı bir sendrom olarak ifade edilebilir. Kronik Bel Ağrısı; Dünya genelinde kişilerin hayat kalitesini bozan ve ekonomik olarak etkileyen problemler sıralamasında 2. Sırada gelmektedir. Özellikle yetişkin bireylerde kronik bel ağrılı hasta sayısı oranı son 10 yılda %100 oranında artmıştır. Yaşlanan nüfus ile birlikte bu oran daha da fazla artmaktadır.

BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE BÜYÜK ÖNEME SAHİP SORU

Bel ağrısı problemi ve buna eşlik eden omurgaya bağlı problemler tüm etnik gruplarda hem erkekleri hem de kadınları etkilemekte ve bireyin hareket kapasitesini bozmakla birlikte var olan mesleki faaliyetler üzerinde de önemli bir olumsuz etkiye sahip olmaktadır. Bu durum bireyde; stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik faktörlerin etkilenmesini beraberinde getirebilir. Dolayısıyla bel ağrısı olan ve omurga problemli bireylerde fizyoterapiye dair değerlendirme ve karar verme ağrının bu karmaşık yapısından dolayı zor hale gelebilir. Bu hastaları anlamak ve omurga problemleri, bel ağrısı gibi durumları çözüme kavuşturmakta kilit soru; Ağrı Neden Olur ? Ağrıyı oluşturan nedenler nelerdir ? sorularına cevap vermektir. Çünkü yanlış gözlem ve değerlendirme tedavi programında hatalar yaptırabilir.

YILLARDIR DEVAM EDEN BEL AĞRINIZLA VEDALAŞIN

Geleneksel olarak, lomber back pain dediğimiz bel ağrısı vakalarının% 80-% 90'nında nedenin bilinmediği fikri onlarca yıldır yanlış olarak sürdürülmüştür. Bel ağrısı problemleri kendine özgün özellikleri ve osteopati, psikonöroimmünoloji, fizyoterapi ve manuel terapi gibi farklı tedavi olanaklarıyla neden ağrı oluştuğu cevabına bağlanabilir. Bu cevapla birlikte de kronik olarak süren bel ağrısı problemini çözmek ve iyileştirmek mümkün hale gelebilir. Burada çözülebilecek ağrılı problemlerin başında da; radiküler ağrı, faset eklem ağrısı, sakro-iliak eklem ağrısı, lomber stenoza bağlı ağrı(bel daralması), boyun daralması, kanal daralması, diskojenik ağrı, disk dejenerasyonu, black disk gibi faktörlerin çözüme kavuşturulabileceği bilinmelidir.

Sağlıklı günler.

Uzm. Fzt. Ahmet Burak SEZGİN

Referans

DOİ: 10.12688/f1000research.8105.1