Sırt Fıtığı (Torakal Disk Hernisi) Nedir?

Torakal disk hernisiya da halk arasında sıklıkla kullanıldığı şekliyle sırt fıtığı, tüm fıtıklar arasında bel ve boyun fıtıkları kadar en sık görülen ya da şüphelenilen fıtık türüdür. Torakal, omurun sırt bölümüne uzanan 12 kemikten her birine verilen isimdir. Vertebra (omur) boyunca uzanan toplamda 34 tane kemik göz önüne alındığında Torakal'ın ne kadar alan kapladığını hafızanızda canlandırabilirsiniz. Torakal denilen gögüs bölümünü iki omuz hizanızdan başlayıp, sırt bölgesinde karın boşluğunza kadar uzanan bölge gibi düşünebilirsiniz. Akciğerlerin de korunduğu ve dinlenildiği bölge denilmesi de hafızanızda sırt bölgesini canlandıracaktır.

Sırt Fıtığının Belirtileri Nelerdir?

Omurga da her bölgede olduğu gibi torakal bölgede de kemikler arasında sistemsel bağı oluşturan diskler vardır. Torakal diskler olarak adlandırılan bu diskler, boyun tabanı ile bel arasındadır ve bunlarda oluşabilecek herhangi bir kayma ya da yıpranma, torakal disk hernisi yani sırt fıtığı problemini oraya çıkarır. Bu durumda, fıtıklaşmış disk, sinirlere veya omuriliğe basabilir ve bu da ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu rahatsızlıktan muzdarip olan kişiler, "Sırtımı düz tuttuğumda rahat hissediyorum ama kendimi serbest bıraktığımda boynuma kadar ağrı hissediyorum" veya "kalçama kadar uzanan bir ağrı var ve arada bir iğne batırır gibi bir ağrı geliyor, dizime kadar ağrısını hissediyorum" şikayeti ile ilgili uzman hekimlere başvurur.

Sırt Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?

Genelde bu durum cerrahi operasyonlar ile çok kolay bir şekilde çözümlenebilir. Ancak metot ve yöntemlerin daha iyi belirlenmesi açısından ve kimi zaman cerrahi müdahaleye gerek bıraktırmayacak tedavilerin uygulanmasını sağlayabileceğinden, ilgili hekim teşhis ve tanısından sonra mutlaka bir fizyoterapiste'de danışmalısınız. Çünkü trokal disk hernisi tanısı konulan hastaların büyük kısmı, cerrahi operasyon olmadan, normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunun için fizyoterapist eşliğinde uygulanacak fonksiyonel tıp ve bütüncül fizyoterapi yaklaşımları ile kombine edilmiş egzersiz programları, elektriksel kas güçlendirmeleri, rehabilitasyon ve uygun beslenme programları işe yarayabilir. Bununla birlikte, hastalığın seyri ve sonrasında uygulanacak çözümlerin etkisi de göz önüne alınarak etkili tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Torakal Disk Hernisi (Sırt Fıtığı) Tanısı

-Vücudun sırt kısmından başlayıp ve bir veya her iki bacağı dolaşan ağrı.

-Bir veya her iki bacağın bazı bölgelerinde uyuşma veya karıncalanma.

-Bir veya her iki bacağın belirli kaslarında kas zayıflığı.

-Bacaklarda spastisiteye (kas spazmı) neden olabilen bir veya her iki bacakta artan refleksler.

-Bacakta güç kaybı.

-Merdiven inip çıkmada zorlanma.

-Kollarda uyuşma yada güç kaybı

-Yürümeyle birlikte mutlaka dinlenme isteği ve uzun süreli yürüyememe.

-Ayakta sabit durma ile birlikte hissettiren ağrı durumu.

-Cinsel yaşamda olumsuzluklar.

-Tuvalet ihtiyaçlarını kontrol edememek,

gibi belirtilerde mutlaka ilgili bir uzman hekime vakit kaybetmeden başvurulması gerekmektedir. Çünkü yukarıda belirtilen durumlar trokal disk hernisi yani sırt fıtığıının belirtileri arasındadır ve mutlaka mümkün olan en kısa ilgili uzman hekime başvurmak gerekir.

Duruşunuz Sırt Fıtığı Riskini Arttırıyor

Omurlar veya omurganızın şeklindeki değişiklikler trokal disk hernisi riskinizi artırabilir. Özellikle postür dediğimiz duruş bozukluğundan kaynaklı sırt fıtıkları çok sık karşılaşılan sırt fıtığı nedenleri arasındadır. Bu ve buna benzer bir durumda fıtığın sebebi duruş bozukluğu olduğu için ameliyat olmak, ilaç kullanmak durumu çözmeyecektir. Mutlaka ilgili bir uzman fizyoterapist'e danışmanız gerekir. Bunlara ek olarak, disk yapısı her insanda yaşla birlikte zayıflar ve güçsüzleşir. Bununla birlikte, diskin fıtıklaşmasına ve sonuç olarak sırt fıtığı problemine neden olabilecek sebeplerden biriside yaş faktörü olabilmektedir.

Sırt Fıtığı'nın Tedavisi

Tanısı hekim tarafından konulan bir sırt fıtığı probleminin tedavisi birkaç şekilde olabilir. Hasta'nın durumu ameliyat gerektirmiyor ise; uzman bir fizyoterapist tarafından uygulanacak,

-Ortopedik Manuel Terapi

-Egzersiz

-Psikonöroimmünoloji ( Beslenme ve eksik vitamin mineral tespiti )

-Hasta eğitimi

-Osteopati

gibi bütüncül yaklaşımlar ameliyatsız ve ilaçsız tedavi metotlarının başında gelmekte ve uygulanmaktadır.

Yazar: cPNİ. OMT. Uzm. Fzt. Ahmet Burak SEZGİN