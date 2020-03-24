Tendinozis Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Vücutta bulunan tüm kas yapılarını kemiklere bağlayan yapılara tendon denir. Tendonlar vücut mekaniğinde kaslar ve kemikler kadar önemli yapılardır. Görev ve etkileri yüksek kıymetli yapılar olarak bilinir. Tendon nedir ? sorusunun cevabının önemi de bu açıklamayla birlikte anlaşılabilmektedir. Tendonlar kaslar ve kemik yapılarda problem olmasada bunların sorumluluklarını alarak kendilerini feda edebilir özel yapılardır. Kendi fedakarlıkları ile ortaya çıkan bazı tendon rahatsızlıkları vardır. Bunlardan en bilineni; Tendinozis olarak bilinen tendon dokularının yıpranması problemidir.

Tendinit Nedir ?

Tendinit denilen rahatsızlıkta yine tendon problemlerinin en başında gelir. Tendinit ile tendinozis tendon problemleri arasında sıklıkla karıştırılır. Tendinit, tendonlarda iltihaplanma ve tahribatı temsil eder. Tendinozis problemlerinde ise iltihaplanma yoktur ve tendinozis hastalarında her zaman enfeksiyon görülmeyebilir. Tendinit tendonda ki yaralanmalar sonucunda açığa çıkan iltihaplanma, tendinozis ise kronik olarak fazla kullanıma bağlı olarak gelişen yıpranma olarak yorumlanabilir. Konumuz Tendinozis Nedir ? Nasıl tedavi edilir ? olduğu için bu yazımızda tendinozis konusu anlatılacak ve tendinit problemlerine bir başka yazımızda yer verilecektir.

Tendinozis Nasıl İyileşir ?

Tendinozis hastalığına bağlı olarak görülen tendon hasarlarına vücudun farklı bölgelerinde rastlanabilir. Tendon hastalıkları her yaş grubunda cinsiyet farketmeksizin ortaya çıkabilir. Ancak spor yapan yetişkinlerde, bazı enfeksiyonel hastalıklarda ve travmalar sonucunda yoğun kas iskelet sistemi kullanımına bağlı olarak, önlem alınmadığı takdirde ihtimallerin artması görülebilir. Tendon problemleri omuz, kalça diz, başparmak ve aşil tendon denilen yapının geçtiği ayak bileği bölgesinde daha sık ortaya çıkar. Tendonlarda yaşanan şişme ve ağrı sonucunda doktorunuz ilk olarak fiziksel muayeneyi yapar. Tendinozis’in seviyesini belirlemek için ek testler gerekir. Tam tanı koyabilmek için MR, röntgen ve ultrason çekimine ihtiyaç duyulur. Böylece tendinozis belirtilerinin altında farklı bir hastalık olup olmadığı da analiz edilir. Doktorunuzun önerdiği uygulamaları fizyoterapistinize de danışarak düzenli olarak takip edip uyguladığınızda tendon tahribatlarını kontrol altına alabilirsiniz.

Tedavi Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

· Tendinit ve diğer tendon problemlerinin tedavisinde bazı püf noktalara dikkat edebilirsiniz. Böylece tedaviden daha fazla verim alabilirsiniz.

· Klavye gibi sıklıkla kullandığınız ürünlerin ergonomik olmasına dikkat etmelisiniz.

· Tendonu desteklemek için doktorunuzun ve fizyoterapistinizin önerileri doğrultunda özel bant ve dirseklikler kullanabilirsiniz.

· Fizyoterapistinizin önerdiği germe hareketlerini ve diğer egzersizleri yapabilirsiniz.

· Tendinit gibi problemlerde tendonunuzu ve eklemlerinizi zorlayacak ağır egzersizlerden kaçınmalısınız. Bu konuda fizyoterapistinize güvenin.

· Kan dolaşımınızı kısıtlayacak hareketlerden uzak durmalısınız.

· Tedavinizi düzenli yürüyüşler ile destekleyebilirsiniz.

· Tendon bölgelerinin doğal hareket pozisyonunda kalmasına özen göstermelisiniz.

· Eklem ve tendon bölgesine özel yağlarla terapistinizin göstereceği uygulamaları manuel olarak yapabilirsiniz. Doğal bitkisel yağları bu uygulamalarda değerlendirebilirsiniz. Sıcak ve soğuk kompres uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Bu uygulama ağrı ve şişliklerin giderilmesinde oldukça etkilidir. İlgili hekim ve fizyoterapistinizin önerisi doğrultusunda yapmanız gerektiğini unutmayın.

· Tedavinin olumlu sürmesi için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Kollajen üretimini destekleyecek gıdalara yönelmelisiniz. Ko-enzim Q10, Çinko, magnezyum, omega 3 ve C vitamini içeren besinlere ağırlık verebilirsiniz. Bitkisel ağırlıklı beslenme tipleri, tendonlardaki enfeksiyonu azalttığı için tedavi sürecinde tercih edebilir.

Tüm bu maddelerle birlikte hekim teşhis ve tanınız sonrası bütüncül fizyoterapi ve fonksiyonel yaklaşım içerisinde psikonöroimmünoloji, egzersiz, fizyoterapi, manuel terapi, osteopati gibi metotlarla mevcut tedavi protokolonüzü destekleyebilir, iyileşme sürecini daha hızlı ve kalıcı kılabilirsiniz.

Tendinozis'te Fizyoterapi Uygulamaları Nelerdir ?

Tendinit ve tendinozis hastalarında problemli tendonların sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu uygulamalara gerek duyulduğunda, beslenmenizi kollajen doku yönünden içeriği bol olan gıdalarla destekleyebilir, uzman önerisi doğrultusunda takviye olarak kollajen kullanabilirsiniz. Tedaviden en iyi sonuçları alabilmeniz için hastalıktan etkilenen bölgeleri dinlendirmeniz de büyük önem taşır. Çalışmakta olduğunuz işiniz ya da diğer faaliyetler tendon bölgelerini dinlendirmenize engel oluyorsa her 15 dakikada bir mola vererek, fizyoterapistiniz tarafından size özel olarak hazırlanmış olan egzersizlerle kendinizi destekleyerek tedavinizi olumlu bir şekilde sürdürebilirsiniz. Ayrıca çalışma alanlarındaki sandalyelerinizin ergonomik olmasına da özen göstermelisiniz.

Tendinit ve tendinozis tedavisinde fizyoterapiye özgün yaklaşımların önemi büyüktür. Kişiye özel tedavi planları ile tendon hasarlarının giderilme olasılığı artar. Dolayısıyla gerçek ve başarılı bir iyileşme kaçınılmaz bir gerçek halini alır. Hekim tarafından koyulmuş tendinozis veya tendinit şikayetiniz varsa sizde kalıcı ve daha hızlı iyileşmek için Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin’in bilimsel yaklaşımlarıyla bu hastalıklara özel fizyoterapi tedavi planlarından yararlanabilirsiniz.