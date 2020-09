Cinsellikte Altın Kurallar



Cinselliğin yemek, içmek gibi bir gereksinim olduğunu hepimiz biliyoruz ve tabi evliliğin sağlıklı devamlılığı için olmazsa olmazı olduğunu da. Cinsellik bir çok insan için hala tabu, bu tabular çoğu kişide cinsel işlev bozukluğuna yol açıyor ve kişilerin cinsel hayatlarını baştan aşağı olumsuz etkiliyor. Peki cinselliğin ilişkinin üzerindeki etkisi ne dersiniz? İyi bir cinsel ilişki evliliği %10 etkilerden kötü bir cinsellik evliliği tam %90 olumsuz etkiliyor. İşte bu yüzden sevişmenin önündeki engelleri ve onları nasıl düzelteceğinizi kısa başlıklar halinde anlatacağım.



İletişim

İlişkide her kişinin farklı bir aileden farklı bir kültürden ve farklı bir yaratılıştan geldiğini kabul edersek, her ikisinin de cinsel bilgilerinin ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu anlayabiliriz. İletişim diyorum çünkü anlatmadan anlaşılmanın bir yolu yok. Partnerinizle cinsellikle ilgili bir kaygınız varsa ya da bir travmanız varsa paylaşmanızı öneririm. Partnerinizin cinsellik esnasında nasıl davranmasını ya da davranmamasını istiyorsanız bununla ilgili geribildirim vermelisiniz. Cinsel fantezileriniz, favori pozisyonlarınız ve farklı beklentileriniz varsa bunları anlatmak cinsel sorunlarınızı aşmanıza yardımcı olacaktır. Konuştuğunuz müddetçe birbirinize uyumlanmanın bir yolunu elbet bulursunuz.



Uygun İdeal Ortam

Kendinizi rahat hissetmediğiniz bir yerde veya bir zamanda sevişmeniz size kaygılı hissettirir ve kaygılanmak ereksiyon kaybına ya da boşalma sorunlarına yol açabilir.



Aşk Oyunları

Uzun süren birlikteliklerde cinsellik belli bir zamandan sonra monotonlaşmaya başlar. Taraflar ilk zamanlarda hissettikleri heyecanı kaybettikleri için cinsel birlikteliğin sıklığı azalır ve kişiler birbirlerinden uzaklaşmaya başlar. İşte bu noktada aşk oyunlarının devreye girmesi ve cinsel hayatlarının renklenmesi gerekiyor. Peki aşk oyunları deyince aklımıza neler geliyor? Partnerinizle her zaman yatak odasında sevişiyorsanız bu kez bir sevişme organize edip otelde sevişebilirsiniz. Birbirinize erotik masajlar yapabilir, partnerinizi tahrik etmek için ona erotik notlar bırakabilirsiniz. Farklı erotik kıyafetler giyebilir seks oyuncakları kullanabilirsiniz. Bilirsiniz ki kadınlar duygusallıktan ve romantizmden pek hoşlanırlar. Partnerinize küçük hediyeler alabilir, onunla tanıştığınız ilk günü ona anlatabilir aşkınızı tekrardan alevlendirebilirsiniz.



Kendini Tanıma ve Kendinle Barışık Olma

Kendimizi tanımadan, neyden keyif aldığımızı bilmeden bir başkasının bütün bunları bilmesini istiyoruz. Cinsel fantezilerimizi bilmeden, vücudumuzun hangi bölgesinin bize en çok uyarı verdiğini bilmeden partnerimizin bütün bunları anlamasını ve uygulamasını bekliyoruz. Vajina ya da penisten utanıyoruz ama bunu dile getiremediğimiz için karanlıkta sevişmeyi talep ediyoruz. Yetiştiğiniz kültür dolayısıyla cinsellik sizin için utanç ve suçluluk verici bir eylem olabilir, ama böyle hissederken cinsellikten keyif almak pek mümkün değil. Kendinizi ve partnerinizin bedenini keşfetmelisiniz, eğer utanç ve suçluluk duygularınız fazlaysa cinsel terapiste gitmenizde fayda var.



İlişkisel Sorunlar

İlişkiniz cinselliğinizden bağımsız değildir, eğer orada bir şeyler yolunda değilse cinselliğinizde de yolunda olmayacaktır. Partnerinize karşı hissetmiş olduğunuz kırgınlık, kızgınlık, güvensizlik gibi duygular sizin cinsel olarak isteksiz olmanıza sebep olacaktır. Eğer ki cinselliğinizde bir sorun varsa önce ilişkinizde her şeyin yolunda olup olmadığını bir kontrol edin.



Cinselliğe Odaklanın

Cinsel eylem içerisinde olmak için sadece bedensel olarak değil ruhsal olarakta hazır olunmuşluk gerekli. Bazen iş yerinde yaşadığınız bir gerginlik bile cinsellik esnasında eyleme odaklanmama ve boşalmamaya sebep olabilir. Dikkatinizi partnerinize, dokunmaya ve dokunulmaya vermeye çalışın. Cinsellik esnasında cinsellik dışı bir şey düşünmek ereksiyon kaybına ya da orgazm olamamaya sebep olabilir bu yüzden gerçekten sevişmek için uygun bir ruh hali içerisinde değilseniz sevişmeyi reddedebilirsiniz.



Ön sevişme

Dokunmanın, okşamanın, öpüşmenin vermiş olduğu keyif reddedilemeyecek kadar büyük. Burdan aldığınız zevk hem birleşmeden alınan keyfi katbekat arttıracak hem de birleşmeye fizyolojik ve ruhsal olarak hazırlanmayı sağlayacak. Birbirinize uyum sağlamanız ve cinsel yaşamınızın keyifli olması için ön sevişmeyi uzun tutmanız oldukça önemli.



Yukarıda söz ettiğim önerileri denediyseniz ve buna rağmen yolunda gitmeyen bir cinsel yaşantınız varsa sorunla ilgili bir cinsel terapistten destek almanızı öneririm.



Sevgilerimle

Uzman Psikolog/Cinsel Terapist

Gülçin Keskin

www.gulcinkeskin.com.tr

Mail: bilgi@gulcinkeskin.com.tr

