Biliyoruz ki seks haz almanın en keyifli yollarından biri, bu sayede hem duygusal hem fiziksel bir doyuma ulaşıyoruz. Bütün bunlara ek olarak düzenli olarak seks yapmanın bize türlü faydaları var.

Orgazm olmak kan akışını hızlandırır ve dolaşımı arttırır. Bu sayede beyne giden kan miktarı artar ve kanın taşıdığı oksijen miktarı beyin hücrelerine daha fazla ulaşır. Bununla birlikte anlama, düşünme gibi bilişsel becerilerimiz gelişir. Bunun yanı sıra bir çok ruhsal sorunun iyileşmesine yardımcı olur.



Düzenli olarak seks yapmanın sağlığımıza bir çok faydası var.

1.Bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli seks yapmak antikorların daha fazla salgılanmasını sağlar, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir ve bizi mikrop, virüs gibi bakterilerden korur.

2.Kalp krizi riskini azaltır. Biliyorsunuz ki orgazm esnasında östrojen ve testesteron hormonları salgılanır. Bu hormonların azlığı kalp krizi riskini arttırdığı için çokluğu kalp krizi riskini azaltacaktır.

3.Felç riskini azaltır. Düzenli olarak seks yapmak yüksek tansiyonu önler, bunun sebebi seks esnasında kan dolaşımının artması ve kan basıncının azalmasıdır. Bu sayede düzenli olarak seks yapmak felç olma riskinin azalmasını sağlar.

4.Ağrıları azaltır. Seks yaparken salgılanan oksitosin ve endorfin hormonları ağrıların azalmasına yardımcı olur. Ayrıca oksitosin hormonunun yaraları iyileştirici bir etkisi de vardır.

5.Cildi güzelleştirir. Seksin kan dolaşımını arttırdığını artık biliyorsunuz. Artan kan dolaşımı cilt hücrelerine daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Ayrıca kolajen üretimini arttırır ve böylece cildin daha genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

6.Formda olmanızı sağlar. Seks yapmak egzersiz yapmakla aynı anlama gelir. Yarım saat seks yapmak ortalama 100 kalori yakmanızı sağlar.

7.Regl dönemini düzenler ve ağrınızı hafifletir. Düzenli seks demek dengeli hormonlar demek. Dengeli hormonlar sayesinde regl dönemleriniz düzenli aralıklarla olur.

8.Uyku problemlerinize yardımcı olur. Seks sonrası salgıladığınız prolaktin hormonu gevşemenizi ve rahatlamanızı sağlar. Bu sayede uykuya geçişiniz kolaylaşır ve uyku kaliteniz artar.

9.Mutlu eder. Seks esnasında salgılanan endorfin hormonu sizi mutlu eder.

10.Sağlıklı bir ilişki sağlar. Düzenli seks partnerlerin birbirlerine olan güvenlerini, sevgilerini ve bağlılıklarını arttırır. Böylece ilişkilerinde yaşadıkları sorunlarla baş etme konusunda onlara kolaylık sağlar.

Sevgilerimle

Uzman Klinik Psikolog/Cinsel Terapist

Gülçin Keskin

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Kaynak: Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum kitabı