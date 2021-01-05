Sevişmenin önündeki engeller

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bile yemek içmekle aynı öneme sahip olan cinsellik ne yazık ki toplumumuzda kökleşmiş bir tabu. Yıllardır süregelen ayıp yasak kavramlarının altına gizlenen cinsellik ne konuşuluyor ne de doğru dürüst yaşanabiliyor. Peki hayatta kalmak için gerekli olan diğer ihtiyaçlarımız kadar önemli olan cinselliği sizce neden sağlıklı şekilde yaşayamıyoruz? Gelin nedenlerine bir bakalım..



Cinsel organlarımızı çok küçük yaşlarda keşfetmiş olmamıza rağmen ne ailemiz ne de okullarda buna dair eğitimler neredeyse hiç verilmedi, ee durum böyle olunca iş başa düştü tabii.. Herkes hakkında bir şeyler duydu, konuştu, anlattı. Kimi çok acılıymış dedi kimi çok kanıyormuş dedi kimi bekaret dedi kimi seninkinin boyu kaç dedi. Böyle böyle konuşurken öyle derin mitler oluştu ki, daha deneyimlemeden hakkında çok kötü bilgilere sahip olduk ve korktuk. Sonra dedik neymiş bu nasıl yaşanırmış bir bakalım... Pornolara yöneldik, gizli saklı mastürbasyonlara yöneldik, aman yakalanmayalım dedik. Cinselliği pornodakiler gibi sandık, deneyimleyince hiç öyle olmadığını gördük, yeri geldi hayal kırıklığına uğradık. Ee mastürbasyonu korkudan hızlı yaptık sonra erken boşalır olduk. Cinselliği çok acılı bir şey sandık vajinismus olduk, partnerimiz erken boşalınca isteksiz olduk. O ilk öğretilerimiz bizi nasıl da cinsel işlev bozukluklarına itti gördük mü?



Cinsellik ucu bucağı olmayan bir alan. Keşfe açık konuşmaya açık bir alan. Fakat kaçımız keşfediyoruz, kaçımız konuşuyoruz derseniz epey azınlıktayız. Cinsel iletişimimizin az olması bu alanın geliştirilmemesine ve renksizleşmesine sebep oluyor. Durum böyle olunca kişiler yaşadıkları cinsellikten zaman içerisinde tatmin olmamaya başlıyor.



Gelelim cinselliğin ilişkisel boyutuna. İlişkimizde bir şeyler yolunda gitmediğinde bilin bakalım bundan ilk etkilenen neresi oluyor? Tabii ki CİNSELLİK. O yüzden iyi bir cinsellik için iyi bir ilişki dinamiğine de ihtiyacınız var. Eğer cinselliğinizde yolunda gitmeyen şeyler varsa önce kendinize şunu sorun, ilişkimizde her şey yolunda mı? Birbirimizi yeteri kadar anlıyor muyuz? Kendimi değerli hissediyor muyum? Partnerimle duygularımı rahatlıkla paylaşabiliyor muyum? Ona güveniyor muyum? İşin özü biri kötüyse diğerini de bozuyor. İlişkiniz ve cinselliğiniz bir bütündür, biri kötüyken diğerinin iyi olmasını bekleyemezsiniz.



SEVİŞMEK BİR SANATTIR. Fantezi ister, rol oyunları ister, romantizm ister, seks oyuncakları ister, öz bakım ister, ön sevişme ister.



Sağlıklı bir cinsellik sadece vajen penis birlikteliği değildir. Birlikteliğin niteliği oldukça önemlidir ve niteliği belirleyen şeyler geçmiş bilgilerimiz, deneyimlerimiz ve bugün ki yaşantımızdır. Sevişmenin önündeki engelleri kaldırmanın ilk basamağı iletişim kurmaktır. Bu basamak size farkındalık kazandıracak ve gerekli yol haritasının çizilmesi için zemin hazırlayacaktır.



Sevgiyle kalın

Uzman Klinik Psikolog/Cinsel Terapist

Gülçin Keskin

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