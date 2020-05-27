Sınav Kaygısı Yönetimi



Maalesef ki pandemi sürecinde yaşadığınız stresin üzerine bir de sınav kaygısı eklendi. Bu hepiniz için oldukça yorucu bir süreç. Hepinizin çok emek verdiğini biliyorum, bu emeklerin karşılığını birkaç saate sığdırmak zorunda kalmanın vermiş olduğu endişeyi de farkındayım ama bir şekilde bunu yönetmek zorundayız. Kaygı, her zaman çok zararlı bir duygudur diyemeyiz, hatta bazen yapıcı etkileri bile vardır. Ama bir sınava girmeden günlerce önce sınavı başarıp başaramayacağınız kaygısı beyninizi aşırı meşgul ediyorsa ve yoğun bir kaygı hissediyorsanız, üstelik bu kaygı gündelik işinizi bozuyorsa, uykularınızı, yeme içmenizi etkiliyorsa, neredeyse başka bir şey düşünmüyorsanız sınav kaygısına adaysınız demektir. Sınav yaklaştıkça uyku tutmuyorsa, sınava girerken elleriniz titremeye başlıyor, beyniniz zonkluyor, sınav kağıdını açmaya cesaret edemiyorsanız, heyecandan soruları okusanız bile anlamıyor defalarca okuma gereği görüyorsanız sınav kaygınız var demektir.



Peki sınav kaygısının belirtileri nelerdir?



Öncelikle Fizyolojik belirtilerinden bahsetmek istiyorum;



Kalp atışlarının hızlanması

Solunum hızlanması

Terleme, titreme, ateş basması

Kaslarda gerginlik

Baş ağrısı ve dönmesi

Kusma, ishal, sık idrara çıkma vb. sindirim problemleri

Konsantrasyon bozuklukları

Duygusal Belirtileri;

Korku

Karamsarlık

Gerginlik

Sinirlilik

Panik

Heyecan

Endişe

Korku Karamsarlık Gerginlik Sinirlilik Panik Heyecan Endişe Davranışsal Belirtileri;

Ders çalışmayı ertelemek

Ders çalışmaktan kaçmak

Ders çalışmayı bırakmak

Sınavları yarıda bırakmak

Sınavlara girmemek









Sınav Kaygısının Nedenleri;



1) Aile tutumları

Ders çalışmayı ertelemek Ders çalışmaktan kaçmak Ders çalışmayı bırakmak Sınavları yarıda bırakmak Sınavlara girmemek Anne babanın çocuğu yaşıtlarıyla ve kardeşleriyle kıyaslaması

Çocuktan yüksek başarı beklentileri

Çocuğun başarılarının ödüllendirilmesinde yetersizlik

Anne babanın baskıcı otoriter tutumu

Anne babanın; evham, endişe, karamsarlık, aşırı hırs gibi davranışlara model olması

Kişilik özellikleri

Kişinin rekabetçi, takıntılı, inatçı, mükemmeliyetçi oluşu.



Sosyal nedenler

Öğretmen, arkadaş, akraba ve komşuların yanlış tutumları (kıyas, takdir etmeme, yüksek beklenti, sınavın yüceltilmesi vb.)



Zihinsel faktörler

Kendi başarısı hakkında olumsuz düşünceler, ‘ Ne yaparsam yapayım başarısız olacağım.’

Sınav hakkında gerçek dışı düşünceler, ‘Bu sınavda aldığım not hayatımı belirleyecek.’

Sınav Kaygısı ile Baş etme Yöntemleri;



Sınavdan önce

Sınava tam çalışıp hazırlanmış olarak girin

Sınava uykunuzu almış olarak girin

Kaygıyı yoğunlaştıran kahve, alkol, sigara, çok baharatlı yiyecekler ve şekerden uzak durun; taze sebze ve meyve tüketin

Sınav yeri ve zamanı hakkındaki bilgileri önceden öğrenerek kesinleştirin

Sınav öncesi kaygınızı arttıracak davranışlardan uzak durun; son ana kadar ders çalışmak, sınav yerine geç gitmek vb.

Sınavda yapacaklarınızı planlayın; sürenizi nasıl değerlendireceğiniz, nereden başlayacağınız vb.

Sınava girmeden gevşeme egzersizleri yapın

Sınav sırasında