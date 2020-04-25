Çocuk Düşünmeden Önce 10 Adım

Çocuk sahibi olmak soyun devamı için, ailenin gelecek nesillere kültür mirasını bırakabilecekleri bir normlar kuralı olarak kalsa da; hem çocuğunuz için, hem sizin için, hem ilişkiniz için, hem de çocuk için çocuk sahibi olmayı istemeden önce düşünmeniz gereken öyle şeyler vardır ki hayat kurtarır ve önemli detaylardır.

1.İlişkinizi temellendirin

O temellerin sağlam olduğunu öngördüğünüz durumda çocuk yapma fikrine sıcak bakın. Diğer türlü sizin bile daha ne olacağınızı bilmediğiniz bir durumda çocuğu bu belirsizliğe sokmak ve onu bu uğurda sürüklemek çocuğa yapılan bir haksızlık olacaktır.

2.Çocuğu yarabandı olarak kullanmayın

Evliliği kurtarmak için yapacağınız çocuk evliliğinizi kurtarmaz. Sadece evliliği daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokar, aslında var olan sorunları halıların altına süpürürsünüz. Evlilikte çocuk ‘’yara bandı’’ değildir. İlerde sizi daha da kanatan bir durum haline gelebilir. Eşinizle, ailesiyle bu şekilde bir davranışsal sistemde birleşemezsiniz bunun farkına varın.

3.Adapte olun

Evlendiğinizde daha evinize, yatağınıza, çevrenize yeni adapte olmaya çalışırken adapte olunmadan yapılan çocuk da adaptasyon sürecine maalesef dâhil olur ve o uğurda çocuk bedensel ve ruhsal gelişimini ne yazık ki önemsenmeden, gereksinimleri karşılanmadan tamamlanır. Tıpkı şansa bırakılmış bir durum gibi…

4.Evliliğinizi anlamlandırın

Evliliğin ne demek olduğunu kendi içinizde anlamlandırın. Evliliğin sizin için temelleri, sizin sınırlarınız, sizin için ne öneme sahip olduğu, bundan sonraki bakış açınız ve evliliği hayatınızdaki merkezinin neresine yerleştirdiğiniz oldukça önemli bir detaydır. Bu anlamlandırmayı ne kadar erken yaparsanız daha sonra canınızı sıkacak durumlar karşısında bir savunma yaratırsınız ve o durumdan çok yara almadan sıyrılırsınız. Unutmayın herkesin evlilik anlayışı, beklentisi, yaşam tarzı bu kadar farklıyken sizin kendi anlamlandırmanız çok kıymetli. Çünkü yaşayan da bilen de sizsiniz.

5.Kendinize zaman tanıyın

Çevreden gelen baskılar sizi harekete geçirmesin, harekete geçirecek olan sizin kendi düşünceniz kendi duygunuz olsun. Evlenir evlenmez direkt yapılan çocuk başta iyi gibi gözükebilir ama eşler arası birlikte zaman geçirmenin kıymetini yaşayamamış olmanın derin üzüntüsünü yıllar sonra anlarsınız.

6.Evliliğin tadını çıkarın

Kendi kurduğunuz yuva ve temeller üzerine yapacağınız evliliğin tadından yenmez. Kendi hayatınız, kendi kararlarınız, kendi tercihlerinizi iliklerinize kadar hissettiğiniz zamanları hemen geçmeyin. Yavaşlayın! Durun, eşinizle baş başa evliliğin tadını çıkarın.

7.Planlama yapın

Planlama yapılmadan şansa, hayatın ne getireceğini bilmeden yaşamak yani ne olacağını kestiremeden habersizce atılan adımlar ’ şemsiyesiz yağmura yakalanmanız gibi ’’ dir.

8.Hazır olun

Psikolojik olarak , bedensel olarak , yaşam biçimi olarak, maddi imkânlar olarak, aile olarak hazır olduğunuzdan emin olduğunuzu gözden geçirerek bir planlama yapmanız gerekir. Saydığım bu maddelerden birinden hazır olmamanız durumda daha sonrada yaşanan sorunlara daha da fazla üzülür hale gelirsiniz. Aman dikkat.

9.Tercih Edin

Bazen çocuk yapmak bir tercih sebebi de olmayabilir. Burada söz hakkı siz ve eşinizsiniz. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz unutmayın.

10.İçselleştirin

Çocuğu yapmak değil mesele asıl mesela sahip çıkıp anne baba olarak yanında olduğunu hissettirmek. Hissettirmeyen anne babaların çocuklarına baktığımızda ilk fırsatta ailelerinden kaçış, uzaklaşma görüyoruz. İçselleştirin, koruyun, kollayın ve ihtiyaçlarını önemseyin. Önemsemediğiniz takdirde sizden uzaklaşıp kendi açtığı yolda yürüyecektir. Bununla ilgi ‘’Tümüyle Anne Baba Olabilmek’’ yazımı okuyabilirsiniz.

İçselleştirdiğimiz tüm çocuklara…

Uzm.Klinik Psikolog / Öğretim Görevlisi Nigar Çiçek

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