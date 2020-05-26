Oturduğumuz yerden veya yatarken ayağa kalktığımızda yaşadığımız ani bir baş dönmesi, sersemleme veya görme bozukluğu halllerini yaşamamızdır. Bu vücudumuzun metabolizmasının yaşadığı durumdur. Yani hastalık, bozukluk değildir. Aniden ayağa kalkınca ya da tansiyonun düşmesiyle olan bu durumda büyük tansiyonun 20, küçük tansiyonun 10 milimetreden fazla düşmesine ‘ortostatik hipotansiyon’ diyoruz.

Neden Yaşarız

Ortostatik hipotansiyona eğilimi olanlar bazı durumların kan basıncını düşürdüğünü bilmeli ve ona göre önlem almalı. Bunlar şöyle sıralanabilir:



- Vücudumuzun susuz kalınca,

- Uzun süre yattıktan veya oturduktan sonra aniden ayağa kalkınca,

- Sabah idrar yaptıktan sonra,

- Uzun süre hareketsiz ayakta durduğumuzda,

- Ağır egzersizler yapmamız,

- Halter kaldırınca,

- Alkollü içkiler içince,

- Karbonhidrattan zengin yemekleri tüketince,

- Aşırı sıcakları hissedince,

- Ateşli hastalıkları geçirince,

-Tuvalette ıkınırken,

-Gebelik yaşarken,

-Yaralanmayla birlikte kan kaybı yaşarken,

-Anemi varsa

Nasıl Önleriz

Ortostatik hipotansiyona eğilimi olanlar bazı durumların kan basıncını düşürdüğünü bilmeli ve ona göre önlem almalı. Bunlar şöyle sıralanabilir:

-En iyi önlemenin yolu bunları yaşamamak için dikkat edilmeli, ilaçlarla etkileşimi olup olmadığı öğrenilmeli ve kendinize iyi ve kötü gelen her ne varsa bilip ona göre yaşamalı.

-Ortostatik hipotansiyonun önlenmesindeki amaç kişinin ayaktayken düşen tansiyonunu yükseltirken yüksek tansiyona da yol açmamaktır. Hastaların bilinçlendirilmesi ve önlemlerin bilinmesiyle durumun yaşanmaması başarı şansını arttırır.

-Doktorun önereceği şekilde tuz kullanmalıyız.

-Ayağa kalkarken yavaş bir şekilde kalkılmalıdır.

-Alkol kullanılmamalıdır.

Yani bu konuda eğitimli olmak ve bilinç en önemli kavramlardır. Neyin bize iyi geleceğini, neyin bize kötü geleceğini bilmek ve ona göre yaşamak sayesinde bu ortostatik hipotansiyonu yaşamamış oluruz.

Dengeli ve bilinçli nice sağlıklı günlere ...

‘’Uzm.Klinik Psikolog / Öğretim Görevlisi’’ Nigar Çiçek

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