Sınav kaygısına karşı 10 öneri

1. Bu sınav zeka testi değil bilgi ve performans testidir. Bunun farkında olursak kendimizi kişiselleştirip suçlamaktan vazgeçeriz. Bu da başarıyı arttırır. Yapılan çalışmalar ortalama çalışan bir öğrencinin iyi bir şekilde motive olup girdiği sınava, sınavda göstereceği performansın çok çalışan bir öğrencinin performansı ile aynı olduğu biliniyor. Dolayısı normal çalışan bir öğrencinin sınavda gösterdiği performansı iyi ise, yüksek başarı gösterir. Psikolojik hazır olmuşluk önemlidir.

2. Psikolojik rahatlık özgüveni ve başarıyı getirir. Rahatladığımız zaman kısa süreli belleğimizin kapasitesi artar. Kaygı, stres ve sinir kısa süreli bellekteki depolama alnını doldurur. Dolayısıyla sınavla ilgili performansımızı göstermemize olanak sağlamaz.

3. Kalan son saatlerde olumlu hayaller kurun. Hayaller bizi olumlu motive etmek için çok önemlidir.

4. Sınavla ilgili olumsuz konuşma ortamlarından kaçının. Olumsuz konuşmalar, olumsuz ortamlar sizi bu son saatlerde kaygılandırmaktan başka bir şey yapmaz.

5. Uyku düzeninizi değiştirmeyin ve düzenli uyumaya gayret edin. Uyuyamıyorsanız yoğurt yiyin. Çünkü yoğurtta laktik asit vardır. Sizin gevşemenizi ve uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

6. Beslenmenizde sebze, meyve ve proteine yer verin. Son gün yeni bir beslenme düzeni oluşturmayın. Vücudunuzun verdiği tepkiyi bilemeyiz ve dolayısıyla çok güzel bilgilerle donansanız bile bir mide bulantısı sizin sınav performansınıza olumsuz yansıması an meselesi olacaktır.

7. Gevşeme ve nefes egzersizlerini yapıyor olun. Bunlar sizi kaygıdan uzak tutar. Kısa süreli belleğin depolama alanını rahat kullanmamızı sağlar.

8. İnsanlarla kıyaslama yapmayı bırakın. Beyninizi buna yormayın. Yorulan beyin iyi performans gösteremez.

9. Rahatlatıcı müzikler dinleyin. Müziğin ruhun gıdası olduğunu unutmayın ve enerji veren sözsüz müzikler dinlendirir. Klasik müzikte Beethoven 9.senfonisini öneririm. Yüksek ve düşük tınılar. Sizi olumlu yönde harekete geçirmek için özel tınılardan oluşmaktadır.

10. Kalan son günlerde farklı denemelerle geçirmeye çalışmayın. Ters tepebilir. Farklı uyku saatler, farklı yeme düzeni, farklı ortamlara girme… Normal yaşamaya çalışın. Unutmayın bu normallik sizin alıştığınız düzendir. Son dakika bunu değiştirirseniz bedeniniz de ruhunuz da buna hemen uyum sağlayamayacağı için sizde ters teper. Bu ters tepme hali de sınava olumsuz performans olarak yansır.

Unutmayın ortalama çalışan bir öğrenci sınav anında psikolojik olarak hazır olursa ve motivesine göre sınava girerse yüksek düzeyde performans gösterir.

Sınavınızın iyi geçeceğini umuyorum. Siz geleceğimizin gençleri yarınlarımızın bilinçli, bilgili ve kazanımlarının çok olmasını temenni ediyorum. Her halinizle ve her koşulda sizleri çok seviyorum.

Başarılar

''Nigar Çiçek Akademi & Danışmanlık''

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