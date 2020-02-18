Distimi (Süregiden Depresyon Bozukluğu) Nedir?

Distimi, Süregiden Depresyon Bozukluğu, kronik ama hafif bir depresyon türüdür. Şiddeti, majör depresyona göre daha hafif olmakla birlikte, uzun sürmesi, kişinin yaşamını olumsuz etkiler.

Distimik hastalar daha belirsiz bir şekilde rahatsızlıklarını yaşar ve yeti eksiklikleri kolayca algılanmaz, enerjilerinin çoğunu işlerine verirler, bu nedenle de hayatlarının sosyal alanlarına ayıracakları enerjileri pek kalmaz.

Bozukluk en azından iki yıldır, hemen her gün günün önemli kısmında depresif duygu durumun olması, bu belirtilerin olmadığı iki aydan daha uzun bir dönemin olmaması gereklidir.

-Düşük benlik saygısı,

-Ümitsizlik ve karamsarlık,

-İlgi-istek azalması,

-Konsantrasyon eksikliği,

-Karar verme zorluğu ve içe kapanma gibi belirtiler sık izlenir.

-Uyku- iştah- cinsellik alanlarındaki bozulmalar depresyona göre daha seyrek görülür.

Distimide ancak sabah saatlerindeki durgunluk sık izlenir. Çocuk ve ergenlerde distimi bozukluğu teşhisi içinde belirtilerin hemen her gün, gün boyu devam etmesi şarttır ancak bir yıl boyunca sürmüş olmaları yeterlidir.Çocuklar için duygu durum, depresiften çok asabi olabilir. Distimi oldukça yakın zamanda DSM ve WHO ruhsal bozuklukların sınıflandırmalarına dahil edildi, çünkü hem psikiyatrik hem de genel tıbbi ortamlarda depresyonun yaygın bir klinik sunumunu karakterize ediyor.

Distimi Nedenleri Nelerdir?

Distimi’ye (Süregiden Depresyon Bozukluğu) nelerin sebep olduğu tam olarak bilinmemektir. Bu hastalığın gelişiminden birden fazla faktör olabilir:

-Erken çocukluk döneminde yaşanan istismar,

-İhmal,

-Taciz,

-Kronik şiddet gibi travmalar,

-Beyindeki kimyasallarda dengesizlikler,

-Genetik faktörler,

-Hastanın geçmişinde başka ruhsal bozukluklar olması,

-Kronik fiziksel hastalıklar,

-Beyin sarsıntısı gibi fiziksel beyin travmaları distimiye neden olabilir.

Distimi (Süregiden Depresyon Bozukluğu) Nasıl Tedavi Edilir?

Distimi, ilaç tedavisi ve psikoterapiyle tedavi edilebilir. Antidepresan grubu ilaçlar bu hastalıkta oldukça iyi etki gösterir. Koruyucu olarak ilaç tedavisine en az ''iki yıl'' devam etmek gerekir. Psikoterapiyle düşünce ve duygularınızı sağlıklı bir biçimde ifade etmek, duygularınızla başa çıkmak ve onları kontrol etmek, negatif inanlarınız yerine pozitif düşünceleri geçirmek, yaşamınızın kontrolünü elinize almak, önünüze gerçekçi hedefler koymak amaçlanır.

Yaşam biçiminizi değiştirmek örneğin spor yapmak, sağlıklı beslenmek, olumlama yapmak veya günlük tutmak uygulanan tedaviyi tamamlar ve bazı belirtilerde iyileşme sağlayabilir.

Distimi nin erkenden fark edlilip kontrol altına alınacağı nice sağlıklı günlere...

Uzm.Klinik Psikolog / Öğretim Görevlisi Nigar Çiçek

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