Koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkacağız?

Önce sakin olalım. İnsanlık tarihi boyunca salgın ve kötü olaylar yaşanmıştır. Gerekli önlemler alındıktan, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hayat rutinimizi çok da bozamadan bu durumun üstesinden gelmek ve en az hasarla atlatabilmek süreci ve durumu önemli.. Ortada koronavirüs gibi bizim yaşamsal fonksiyonlarımızı etkileyecek ciddi bir tehlike var, evet. Bu durumdan kendimizi korumak adına yapacağımız pek çok tedbir var. Bu tedbirleri elbette Sağlık Bakanlığı, tıp hekimleri ve sağlık çalışanları anlattı, anlatıyor. Benim değinmek istediğim nokta, durumun psikolojik boyutu:

Hayatımızı sürdürmek için kaygı motivasyonel anlamda gereklidir ve olması gerekir. Peki ya aşırı korkumuzla, kaygımızla, bulunduğumuz durumla baş etmemizi sağlayacak yöntemler nedir? Neler yapılabilir?... Ki bu sürecin ruh ve beden sağlığımızın bir tehdit unsuru olmasından çıkaralım.

Koronavirüs, koronavirüs, koronavirüs ...

-Okuduğunuz aynı ifadeleri içeren kelimelerin sıklığı arttıkça bizim kaygı boyutumuz artar,artar, bazen gerçeklik dışına ulaşır ve biz koronavirüsüne yakalanmasak bile o kaygı bizi zaten daha derinden etkiler. Çünkü çok da bilmediğimiz, çok da alışkın olmadığımız bir durum . Peki ne yapacağız?

-El yıkama, giyinme, sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınmak tabiki koronavirüsü etkileyecek ama biz bunları yaparken kaygı arttırıcı değil azaltıcı bir eylem yaptığımızı fark etmemiz gerekiyor. Çünkü yaptığımız önlemler koronavirüsü önleyici önlemler. Dolayısıyla kaygımız azalmasını bekliyoruz.

-Sosyal medya, televizyon, telefon mesajları, arkadaş grupları.. gibi koronavirüs haberlerine sürekli maruz kalmak da tehlikeli bir durumdur. Hatta bazen işimizi gücümüzü bırakıp sadece televizyona, telefona bağlı bir hale geliriz. Bu da gerçeklikten uzak bir durumdur. Bunun yerine aralıklı gündemin takip edilmesi ve ona uygun önlemler alınması yerinde durumdur ve hayatımıza devam etmek kaygımızı azaltacak diğer bir yöntemdir.

-Kaygımızı tetikleyen durumlar olacakır. Gerçekliği olmayan bir söz, biir hareket bir davranış. Gerçekliği olmayan herşeyden uzak durmakta bu süreçye fayda var. Burada önemli olan yapacağımız tüm önlemleri almak gerisi gerçekliği olmayan yaşam olayına giriyor.Önleminizi alın yeterlidir, gerisi abartıdır sizi korkuya, paniğe sürükleyebilir. Dikkat edin .

-Anksiyete bozukluğu, panik atak, paranoya, histerik .. kişilik özelliğini gösteren kişiliklerde durumun seyri daha farklılaşabilir, şiddetlenebilir ve korkutabilir. Durumun kötüye gitmesi durumunda lütfen bir '' Klinik Psikolog'' yardımı alın .

Ve şimdi herkesin çok daha fazla sağduyulu olma zamanı. Bireysel değil toplumsal iyileşme ve bilinç koronavirüsten kurtulmamızın yolu.

Koronavirüsün en az hasarla ...

toplumca...

sağlıklı bir şekilde atlatabildiğimiz nice güzel günlere ...

Sağlıcakla Kalın .

Uzm.Klinik Psikolog / Öğretim Görevlisi Nigar Çiçek

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''Nigar Çiçek Eğitim& Psikolojik Danışmanlık''

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