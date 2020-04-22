Pandemi Kaygısı Önerileri

Pandemi, Dünya’da birden fazla ülkede vaya kıtada, etkisini gösteren hayatı durma noktasına getiren, ne olacağını tam da kestiremediğimiz yani aslında belirsizliğin hüküm sürdüğü salgın hastalıklara verilen genel bir isimdir. Henüz aşısı, ilacı veya herhengi bir bilim etkinliğiyle bitiremediğimiz bu virüsü kendimiz evde kalarak, hijyenimize önem vererek ve de iyi beslenerek korunabiliyoruz.. Yeni olan bir salgın olmasına rağmen eskiden de değişik şekillerde virüsler çıkmış...

Tarihteki Pandemilere Baktığımızda

Kara veba

Kolera

Grip

Tifo

Domuz gribi

COVID-19…görülür.

Peki Pandemiden Psikolojik Olarak Korunmak İçin Neler Yapalım?

HAREKET

-Pandemi döneminde yönetemediğimiz stresi azaltabilmek ve duygularımızı dengeleyebilmek için;

-Sinir sistemlerimizin çalışma şekli ritm, uyum,hareket ve sosyal olmaya dayanır.

-Hareket edince eklemlerimizi ve kaslarımızı kullandığımızda, bedenimizden sinir sistemimize haber gider.

-Hareket edince ve beynimize haber gönderdiğimizde bedenimizde ve ruhumuzda olumlu değişimler olur

UYKU

Uyku saatlerini çok değiştirmeyelim. Yapılan çalışmalar 4-8 saat arası bir zamanın insanın dinlenmesi salgılanan melatoninden fayda görmemizi sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken 23.00-03.30 saatleri arası uykuda olmak. Çünkü bu aralıkta o hormon salgılanır. Pandemi döneminde melatonini almamız önemlidir. O hormon salgılandığı için biz dinlenmiş oluruz. Diğer türlü 10 saat de uyusak dinlenmiş olmayız…

BESLENME

Pandemi salgınlarında şeker ve karbonhidratla beslenilirse ani düşüş ve yükselmeler ruh sağlığımızı da olumsuz etkilediği için günlük beslenmenizde dikkat edin. Çünkü biz biliyoruz ki bu dönemde modunuz düştüğünde seratonin içeren gıdalar alırsak modumuz yükseliyor, keyfimiz yerine geliyor.Seratonin içeren gıdalar arasında; kakao, baklagiller, süt ürünleri, balık, yağlı tohumlar, tahıllar, sebzeler, meyveler, kuru yemişler, tavuk hindi gibi kümes hayvanları..

ÜRETİM

Aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Mutfakta yemek yapmak da, resim yapmak da , süt mayalamak da, yeni bir düşünce üretmek de, yazı yazmak da olur..Çünkü bu zamanda bir şeyler ürettiğinizi görürseniz çok iyi gidiyorsunuz demektir. Çünkü psikolojik sağlamlılığı üretim yaparak da arttırırız.

Yukarıda yazdıklarım rutininizi korumak için önemlidir. Bazen (çok olmamak kaydıyla) uyku düzenimiz de şaşabilir, çok sağlıklı öğünler de yemeyebiliriz ve ya bir şey üretmek için çaba da sarfetmeyebiliriz. Bu dönemde sizden kimse mükemmel bir rutin oluşturun demiyor. Zaten kaygı düzeyi çok yoğun olan insanlar bir de bu rutine uymazlarsa kendini suçlu, kötü hissedecek bir sürü insan varken bir de bunları omuzunuza yük etmeyin, bazen bırakın saçlarınızı rüzgar dağıtsın! Çünkü buna da ihtiyacımız var ve durulun ! Emin olun hiçbir zaman bu kadar gerçeklikle ve kendinizin tüm çıplaklığıyla baş başa kalmadınız.. Pandemi dönemi dezavantajlarını değil avantajlarını görüp onlar üzerinde yoğunlaşmak size iyi gelecektir. Mesela taze yemekler yapmak, mutfakta farklı tarifler denemek, koşturmadan bir gün geçirmek, sevdiğiniz şeylere zaman ayırmak, kitap okumak, sevdiklerinizle görüntülü konuşmak, bedenimize ve ruhumuza odaklanmak eğer sorun görüyorsanız süreç sonunda yüz yüze terapi ve şu anda ‘’online terapi’’ almak, film izlemek, evi temizlemek, ertelediğiniz her ne varsa bir planını yapmak ve önem sırasına göre onları uygulamak, evde yapmayı istediğiniz her ne varsa …hayata dair, size dair… zaman sizin! Özgürsünüz isterseniz yukarıdaki rutine uyarsınız isterseniz de rutinlerinizi kendiniz oluşturursunuz. Çünkü bu pandemide bunlar bunlar yapılması gereken durumlar demek reçete değil çünkü hepimiz daha çok yeni tanıştık ve hala idrak aşamasındayız…

Pandeminin son bulacağı nice güzel günlere

Sevgiyle, sağlıkla Kalın...

Uzm.Klinik Psikolog / Öğretim Görevlisi Nigar Çiçek

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