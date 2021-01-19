Akneli ve yağlı ciltler için iki önemli içerik: Salisilik asit ve Retinol

Yağlı cilt ve sıklıkla beraberinde gelen sivilceler sinir bozucu olabilir. Doğru bakımla yağlı parlaklığın giderilmesini sağlayabilir ve oluşan sivilceleri iyileştirebilirsiniz. Yağlı cilt, sebumun yağ bezlerinden aşırı üretilmesinin bir sonucudur. Bu bezler cilt yüzeyinin altında bulunur. Çok fazla sebum yağlı cilde neden olabilir ve bu da tıkanmış gözenekleri ve sivilceyi oluşturabilir. Genetik faktörler, hormon değişiklikleri ve hatta stres sebum üretimini artırabilir.

Yağlı cilt ve aknenin yönetimi zordur, bakım gerektirir. Sivilce oluşturacak şekilde yağlı cilt semptomları şiddetliyse, enfeksiyona veya yara izine yol açabileceğinden tıbbi yardım almalısınız.

Salisilik asit

Salisilik asit, bir beta hidroksi asittir. Cildi pul pul dökerek ve gözenekleri temiz tutarak akneyi azaltmasıyla bilinir. Salisilik asit, hafif akne için en iyi sonucu verir. Ayrıca oluşabilecek akne sorunlarını önlemeye de yardımcı olabilir.

Gözenekleriniz ölü deri hücreleri ve yağ ile tıkandığında, siyah noktalar (açık tıkanmış gözenekler), beyaz noktalar (kapalı tıkalı gözenekler) veya sivilceler sıklıkla ortaya çıkar.

Salisilik asit cildinize nüfuz eder ve gözeneklerinizi tıkayan ölü deri hücrelerini çözmeye çalışır. Tam etkisini görmeniz birkaç hafta sürebilir. Uzman dermatolog kontrolünde düzenli kullanıldığı takdirde beklenen değişimi görebilirsiniz.

Retinol

Retinol, bir A vitamini türevidir. İnce çizgiler ve kırışıklıklardan koyu lekelere ve sivilceye kadar çok çeşitli cilt sorunlarına karşı onarıcı olarak kullanılır.

Retinol topikal olarak uygulandığında, retinoik aside dönüşür. Bu asit doğrudan ciltteki hücre yapısını etkiler ve kolajen üretimini uyarır. Buna karşılık, artan kolajen kırışıklıkların görünümünü azaltır, koyu lekelerin solmasına yardımcı olur ve ton ile dokuyu eşitler. Akne tedavi etme, donukluğu önleme, dolgun, sıkı bir cilde sahip olma, ince çizgi ve kırışıklıkları en aza indirme özelliği sayesinde daha parlak, pürüzsüz bir cilde sahip olunmasına yardımcı olur.

Salisilik asit ve Retinol, akneli ve yağlı ciltlerin tedavisinde kullanılan iki önemli içeriktir. Uzman tarafından verildiğinde ve doğru kullanıldığında cilt tedavisinde oldukça ekili ve başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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