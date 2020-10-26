Ameliyatsız bölgesel incelme uygulamaları

HIFU vücut lipolizi, cilt yüzeyine zarar vermeden yağ hücrelerini kalıcı olarak yok etmek için yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason kullanır. Ancak aynı zamanda diğer prosedürden farklı olarak ciltte sıkılaşma da sağlayan bir prosedürdür.

Tedavi sırasında, yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason ısısı kullanılır. Isı deriden geçerek ve yüzeyin altındaki bu hücrelerin kalıcı olarak yok edildiği yağ hücrelerini hedef alır. İşlem hem erkekler hem de kadınlar için uygundur.

Nasıl uygulanır?

Tedavi sırasında, yüksek yoğunluklu ultrason enerjisi, bir büyütecin çalışma şekline benzer şekilde hedeflenen yağa odaklanır. Enerji ciltten geçer ve yüzeyin altındaki hedeflenen yağ kalıcı olarak yok eder. Sonraki birkaç hafta ve ay boyunca vücut, doğal lenfatik kanallar ve dolaşım yoluyla karaciğere boşaltılan tahrip olmuş yağı doğal olarak uzaklaştırır. Tedavi edilen bölgede daha ince, daha şekilli bir bel çevresi ve daha sıkı bir cilt bırakır.

HIFU vücut lipolizinin sonuçları genellikle 4 ila 12 hafta içinde görülür. Bu, vücudun o bölgedeki tedavi edilen yağı doğal olarak eritmesi için gerekli olan süredir. Bununla birlikte, bazı tedavilerin tam etkileri, yüz ve boyun bölgesinde sonuçların tam olarak ortaya çıkması 9 ay kadar sürebilir.

İyileşme süresi gerektirmemesi, günlük hayatta herhangi bir kesintiye uğratmaması sunduğu avantajların başında yer alır. Hasta tedavinin hemen ardından günlük rutinine hemen devam edebilir.

İnvaziv olmayan, ameliyatsız, tamamen güvenilir bir prosedürdür. HIFU tedavisi bir kilo verdirme yöntemi değildir. Bölgesel yağ azaltma prosedürü olduğu unutulmamalıdır. HIFU prosedürünün yaptığı şey, tedavi edilen bölgedeki yağ hücrelerinin sayısını azaltmak ve hareket ettirmektir. Tedavi edilen bölgedeki yağ hücreleri kalıcı olarak yok edilir. Tedavinin sonuçları yaklaşık 2 yıl sürer.

Bunun dışında radyofrekans teknolojileri de sık kullanılır. Verdiği ısı dalgaları ile alttaki yağların erimesini hızlandırır ve kan dolaşımını hızlandırarak eş zamanlı derinin sıkılaşmasını uyarır. Bu sayede daha sıkı, ince ve selülit görünümünün azaldığı bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Diğer popüler teknoloji ise endolift yöntemidir. İnce bir fiber aracılığı ile deri altına acısız bir şekilde girilerek lazer ışını ile alttaki yağların eritilmesi ve derinin de eş zamanlı sıkılaştırılması sağlanmış olur. Tek seanslık bir uygulama olup etkisi 2-3 yıl sürer.