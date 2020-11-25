Ameliyatsız estetik bir buruna nasıl sahip olunur?

Ameliyatsız burun estetiği, sıvı rinoplasti olarak da bilinir, cerrahi müdahale olmaksızın yapılan burun şekil değişikliklerini ifade eder. Bu prosedür genellikle cilt dolgu malzemelerinin enjeksiyonunu içerir. Cilt dolgusu, hyaluronik asit dolgu malzemesi gibi farklı yüz bölgelerine hacim kazandırmak için enjekte edilen ürünlerdir. Son yıllarda ameliyatsız rinoplasti tekniği gelişmiş, bu işlemde buruna dolgu enjeksiyonu ile kontur eksiklikleri ve asimetrileri tedavi edilmeye başlanmıştır.

Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

İşlem genellikle 10-20 dakika uygulanan anestezik bir krem ​​ile burun dokusunun doldurulması, ardından belirlenen kilit bölgelere enjekte edilerek estetik açıdan iyileştirilmesinden oluşur. Enjeksiyon genellikle 5-10 dakika sürer ve klinik bir ortamda gerçekleştirilir.

Ameliyatsız burun estetiğinin avantajları nelerdir?

Ameliyatsız burun estetiği hastalara birçok avantaj sunar. Öncelikle ameliyat olmak istemeyen veya ameliyat düşünen ancak henüz karar vermemiş birçok hasta için iyi bir seçenektir. İkincisi, belirli bir alana az miktarda dolgu eklemek için basit bir enjeksiyon yapmak yeterli olduğu için rötuş yapmak çok kolaydır. Bu özelliklerle burun, istenilen sonuca ulaşıncaya kadar enjeksiyonlarla "şekillendirilebilir". Üçüncüsü de burun dolgusu cerrahi tekniklere göre çok daha ekonomiktir.

Burun dolgusunun etkisi ne kadar sürer?

Dolgu 6-12 ay içerisinde kaybolur ve burun orijinal şeklini alır. Süre kişiye bağlıdır ve sonuç yaklaşık altı aydan bir yıla kadar sürebilir.

Burun dolgusunun dezavantajları nelerdir?

İki ana dezavantaj var. İlk olarak, sonuç kalıcı değildir. Etki süreleri dolgu malzemelerinin türüne göre farklılık gösterir. Sonuç, malzemeye ve enjeksiyon tekniğine bağlı olarak bir ila iki yıl kadar sürebilir. İkincisi, tekniğin temel sınırlaması, yalnızca hacim eklenebilmesidir. Burun küçültme, ileri boyutta bir tümsek ve aşırı eğrilik varsa, tek başına dolgu enjeksiyonu yeterli olmayacaktır. Bu nedenle burun dolgusu her duruma uygun olmayabilir çünkü burundaki bazı kusurlar bu yöntemle düzeltilemez. Ancak hasta küçük sorunları gidermek için dolgu için hazırsa, bu harika bir seçenektir.