En sık tercih edilen ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri

Ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri arasında botoks ve dolgu gibi enjeksiyon teknikleri, PRP ve kök hücre tedavileri ve “Doublo Terapi” gelir.

Yaşlanmaya karşı koyan ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerinden “Doublo Terapi” ultrason (ses) dalgaları ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Uygulamada odaklanmış yüksek yoğunluklu ultrason (ses) dalgalarıyla, cildin üst tabakasında bir hasar yaratmadan alt tabakalara akustik bir enerji gönderilir. Bu sayede oluşan termal (ısı) hasar ile cildin sıkılaşması ve gerginleşmesi sağlanarak “kolajen” yapımı uyarılıyor.

Dünyada 2009 yılından beri kullanılan bu teknikte, yararlanılan ultrason dalgaları, görüntüleme ve tedavi sistemlerinde de kullanılıyor. Ultrason dalgaları ile gençleşmeye yardımcı yöntem, diğer teknolojilere göre anında görülebilen sonuçlarıyla daha uzun süreli bir etkiye sahip.

Doublo Terapi ile cerrahi yönteme en yakın sonuçların elde edilebiliyor. Yöntem çok 40 – 60 yaş aralığındaki kişilere uygulanır. Hafif ve orta dereceli yüz sarkması ve kırışıklıklarda çok daha etkili sonuçlar sağlar.

Nasıl uygulanır?

Yapılan cilt değerlendirmesinin ardından adayın yönteme uygunluğuna karar verilir. İkinci adımda kişinin fotoğrafları çekilir. Yüze ultrason jeli sürülür. Başlık yardımıyla uygulama bölgesinin ayrıntılı görüntüsüne erişilir. Kişinin cilt altı tabakasına derinlemesine uygun enerji gönderilir. Uygulama bölgesi 2 defa taranır.

Yan etkisinin bulunmaması, anesteziye gerek duyulmadan yapılması, tek seansta, ağrısız, yan etkisiz, güvenilir ve uzun süreli sonuç alınması tercih edilme sebepleri arasındadır.

Yüz ovalinin şekillendirilmesinde, çene konturunun belirginleştirilmesinde, göz kapağı düşüklüğünde, göz çevresi kırışıklıklarında, göz altı torbalanmalarında, boyun kırışıklığı ve gevşekliğinin giderilmesinde oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir.

Tedavinin sonuçları ne kadar sürer?

Tedavinin etkisi, 1,5 - 2 yıl arasında değişir. Terapi tek seans ve işlemin yapılacağı bölgeye bağlı olarak 30 – 60 dakika arasında sürer. Terapi sonrası ciltteki gerginlik, oluşacak etkinin yüzde 25’i olarak belirtilir. Kalan yüzde 75’lik etki ise 90 gün içinde ortaya çıkar.

Terapi sonrası yüz ve boyunda herhangi bir ağrı, iz, kızarıklık, şişme, morarma veya ödem gibi olumsuzluklar görülmez. Yöntem; yüzde hissizlik, mimik ya da ifade kaybına da yol açmadığı için kişinin doğal görüntüsünü bozmaz.

Yüz ve boyun bölgesinde bir bedene yakın incelme görülür. Ciltteki sıkılaşma ve parlaklık anında fark ediliyor. Uygulama yapılan yerdeki sarkma ve kırışıklıklar büyük ölçüde yok olur.