Günlük cilt bakımı her cilt tipinde önemlidir ve yapılması gereklidir. En güzel cildin bile bakıma ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Sadece bazı cilt tipleri bakım konusunda daha hassasiyet gerektirirken, bazıları ise çok küçük bakımlarla güzelliğini koruyabilir. Ancak birçok kişi cilt tipine uygun bakım uygulayamıyor.

Peki neden? Cilt tipinizi bilmiyorsunuz, bu yüzden cildiniz için doğru ürünleri bilmiyorsunuz. Cilt tipi analizinin yayınlanmasına kadar OmegaSkinLab Cilt Tipi Sistemi geniş çapta bilinmiyordu ya da ulaşılabilir değildi. Birçok insan genel anlamda ciltlerini tanırken, çoğu insan, herkes tarafından bilinen ancak doğru ve tam bir bilinç oluşturmayan eksik ve bilimsel olmayan tanımlara güvenmektedir.

Cilt tipinin doğru bilinmesi çok önemli

Cilt tipinizi bilmeniz, yararlı ürünler ve tedavilere ve güzel bir cilde ulaşmanın atlanan, önemli bir adımıdır. Ancak yoğun olan OmegaSkinLab Cilt Tipi Analizini ilk kez uygulayan tipik hastalardansanız, iddia ediyorum ki cilt tipinizi bilmiyorsunuz. Cilt tipinize uygun temel cilt bakım ürünlerini seçemiyorsunuz. Cilt tipiniz için yanlış ürünleri kullanıyorsunuz. Bu ürünlere harcamanız gerekenden daha fazla para harcıyorsunuz. Cilt tipiniz için yanlış prosedürleri uyguluyorsunuz. Cilt tipinize yararlı olacak olan prosedürlerin avantajlarından faydalanamıyorsunuz.

Öncelikle kişinin cilt tipine uygun olan ürünleri kullanması çok önemlidir. Temizleyici ürünlerle cildimiz temizlenirken aynı zamanda vücudumuzun doğal nemlendirici faktörleri de aynı anda vücuttan atılırlar. Bunun tekrar yerine konması 2-3 günü bulabildiği için dışarıdan günlük nemlendirici desteği çok önemlidir. Her gün maruz kaldığımız ultraviyole ışınlarına karşı da düzenli olarak cilt tipinize uygun güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Tüm cilt bakımı uygulamalarının da cildinize fayda sağlaması için cilt tipinize uygun olarak yapılması gerekir. Bunun için dermatoloğa giderek ya da evde uygulayabileceğiniz testlerden faydalanarak cilt tipinizi doğru bir şekilde öğrenmelisiniz.

Bu sayede lekelerden kurtulabilir, cilt kuruluğuna ya da cilt yağlanmasına çözüm bulabilir, gerekli nemi sağlayarak kırışmayı önleyebilir, güneşin ve çevresel faktörlerin vereceği zararlardan koruyabilirsiniz.